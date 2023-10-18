Проверка навылет: у «Уральских авиалиний» выявили нарушения в техобслуживании бортов

Проверка после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском выявила массу нарушений. Ространснадзор зафиксировал, что авиакомпания не обеспечивала контроль полноты и качества техобслуживания самолетов, персонал безответственно оформлял производственные документы, а около 150 инженеров не прошли периодическую подготовку. Служба сделала выводы о ненадлежащем исполнении руководством перевозчика своих обязанностей, но не нашла оснований для отзыва сертификата эксплуатанта. Ситуацией с ремонтом самолетов заинтересовались и в ФСБ, сообщил источник. В авиакомпании «Известиям» сообщили, что нарушения не несут угрозы безопасности полетов и все недостатки будут устранены.

Проверка вне плана

Ространснадзор в сентябре провел внеплановую проверку в авиакомпании «Уральские авиалинии» и выявил многочисленные нарушения федеральных авиационных правил. Это следует из акта, с которым ознакомились «Известия».

Проверка проходила в соответствии с решением начальника МТУ Ространснадзора по Уральскому федеральному округу (УФО) Сергея Фомина. 12 сентября самолет авиакомпании Airbus-A320, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в Новосибирской области, не долетев до запасного аэродрома. На борту находилось более 165 человек, включая членов экипажа, их всех удалось благополучно эвакуировать.

Как следует из акта проверки, инспекторы Госавианадзора (управление входит в структуру Ространснадзора) осмотрели шесть Airbus A320/A319 в парке «Уральских авиалиний», участки цехов ремонта, получили письменные объяснения командиров экипажей, технических специалистов авиакомпании.

По результатам осмотров судов были обнаружены повреждения фюзеляжей, загрязнения зеркал стоек шасси, некорректное нанесение герметика в ходе ремонтов, повреждение некоторых деталей самолетов коррозией и другие недочеты. Таким образом, перевозчик не обеспечивал контроль полноты и качества работ по техобслуживанию (ТО) самолетов в нарушение федеральных авиационных правил (ФАП) «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки», заключили инспекторы Госавианадзора.

При этом авиакомпания устранила эти нарушения еще до окончания проверки, следует из акта. Как убедились «Известия» на основе данных сервиса Flightradar, ни один осматриваемый самолет не приостанавливал эксплуатацию более чем на сутки.

Кроме этого, у перевозчика нашли нарушения ФАП «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ». Например, экипажи не всегда заносили в бортовые журналы замечания и дефекты техники, возникавшие в полете.

При выборочной проверке производственных документов по ТО госинспекторы выявили «системные нарушения авиационных норм». Они пришли к выводу, что «техперсонал безответственно выполнял свои обязанности». Например, некоторые пункты обслуживания оформлены как выполненные на Airbus A320, но это невозможно сделать ввиду конструктивных особенностей самолета, потому что они относятся к Airbus A321, говорится в документах надзора. Порядка 150 инженеров, включенных в число подтверждающего персонала, не прошли переподготовку в учебном центре, также выявил надзор. Аудит подрядной организации по ТО не проводился в авиакомпании с апреля 2022 года, что нарушает собственное руководство по организации технического обслуживания (РОТО).

Помимо этого, перевозчик не подтвердил передачу информации о случаях, имеющих признаки авиаинцидентов, и не провел по некоторым их них собственные расследования, уточняется в акте. По результатам проверки надзор сделал вывод о ненадлежащем исполнении должностными лицами «Уральских авиалиний» своих обязанностей, но оснований для приостановки или аннулирования сертификатов у компании не нашел.

Как рассказал источник «Известий» в Росавиации, ситуацией с обслуживанием самолетов этой авиакомпании заинтересовались и в ФСБ РФ. Там фиксируют ряд отказов техники перевозчика в 2022–2023 годах.

«Известия» направили запрос в Минтранс РФ, Росавиацию и ФСБ.

Справка «Известий» В 2022–2023 годах в «Уральских авиалиниях» произошел 61 авиаинцидент, из них в этом году — 30, сообщил источник «Известий» в Росавиации. Причем 29 из 61 случая не были вызваны отказом оборудования или техники — это столкновение с птицами, попадание в самолет разряда атмосферного электричества, превышение скорости при выпущенных закрылках/предкрылках, потеря работоспособности члена экипажа или невыход борта на связь с диспетчером. Остальные 32 так или иначе обусловлены отказом техники. Например, с начала прошлого года у авиакомпании произошло шесть инцидентов из-за проблемы с гидросистемой (падение уровня гидрожидкости), включая ЧП на рейсе Сочи – Омск 12 сентября.

Рядовые процедуры

В «Уральских авиалиниях» «Известиям» сообщили, что во внеплановой проверке Ространснадзором нет ничего необычного.

— Ространснадзор действительно проводил проверку нашей авиакомпании. Множество подобных проверок других авиапредприятий проводится по всей России — ничего нового, необычного в проведении данной периодической процедуры надзорными органами в гражданской авиации нет, — сказала представитель авиакомпании Вера Гасникова.

Информация о найденных нарушениях «в значительной степени преувеличена и драматизирована», отметила она.

— Отсутствие замечаний при подобных проверках может говорить либо о том, что предприятие не работает совсем, либо о некачественной работе проверяющей комиссии. Учитывая, что наши самолеты успешно и безопасно продолжают полеты, все подразделения «Уральских авиалиний», и особенно авиационный технический центр, работают в рамках российского законодательства, обеспечивая высокий уровень безопасности полетов, — уточнила Вера Гасникова.

Она заверила, что все замечания надзора будут устранены в установленные сроки, и добавила, что они, «очевидно, не несут угрозы безопасности полетов».

Стресс для рынка

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский напомнил, что внеплановая проверка бизнеса проводится по разным основаниям — от поручений президента и правительства до обычных профилактических визитов и рейдов.

— Оснований достаточно много, и с учетом высокого уровня рисков наступления крайне неблагоприятных последствий в случае нарушения эксплуатантами требований, например, к обслуживанию бортов и подготовке персонала такие проверки не редкость, — отметил эксперт.

Он также напомнил, что аннулировать сертификат авиакомпании, если бы это потребовалось, может только Росавиация, а не Ространснадзор.

При этом даже приостановка действия летного сертификата — это прямая дорога к банкротству перевозчика, маржинальность бизнеса которого и без влияния санкций не превышала 3–4%, полагает Илья Жарский. По его словам, уход такого крупного перевозчика (четвертая по пассажиропотоку авиакомпания РФ, перевезла в январе–августе этого года 6,3 млн человек) стал бы стрессом для всего рынка, не говоря уже о пассажирах, кредиторах, контрагентах, операторах аэропортов и всего смежного бизнеса.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев затруднился сказать, как часто проводятся внеплановые проверки авиаперевозчиков. По его словам, в последние годы не было прецедентов закрытия крупного бизнеса из-за выявленных серьезных проблем с безопасностью. Авиавласти, обнаруживая те или иные недочеты, дают авиакомпаниям шанс исправиться. Причем в ряде случаев речь идет о рекомендациях о смене руководства. В случае же «Уральских авиалиний», где гендиректор компании Сергей Скуратов является и ее основным собственником, смена топ-менеджмента маловероятна, заключил эксперт.