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Сальдо сообщил о потере ВСУ до 5 тыс. бойцов при попытках форсировать Днепр

Губернатор Сальдо: ВСУ при попытках форсировать Днепр потеряли до 5 тыс. человек
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу в общей сложности потеряли до 5 тыс. человек. Такое заявление 19 июля сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«С учетом боев на других участках левобережья за время авантюры в Крынках потери вооруженных формирований Украины составили 4–5 тыс. Точное число уничтоженного личного состава противника подсчитать непросто — сотни, а то и тысячи из них остаются на дне Днепра», — сказал он «РИА Новости».

Кроме того, продолжил Сальдо, согласно предварительным оценкам, за всё время попыток украинских боевиков высадиться на левый берег Днепра киевский режим задействовал более 10 тыс. бойцов.

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Накануне, 18 июля, газета The New York Times отметила, что Украина теряет с трудом завоеванные позиции у Днепра на юге. В материале назвали бессмысленной попытку ВСУ удержать земли на восточном берегу реки Днепр.

Начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что российские военные в течение прошедших суток уничтожили плавсредства ВСУ, на которых боевики намеревались высадиться на левом берегу.

12 июля Сальдо заявил, что ВСУ оставили попытки перебросить крупные группы военных на левобережье Днепра в Херсонской области на фоне поражения в Крынках. Вооруженные силы РФ освободили село Крынки 20 февраля.

До этого, 7 июня, губернатор отмечал, что ВСУ совершают попытки форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу. Он уточнил, что из-за фортификационных сооружений и защиты левого берега российскими военными эти шаги заканчиваются для украинской стороны катастрофично. Затем, 30 июня, Сальдо заявил, что противник был отброшен с левобережья.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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