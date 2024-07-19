Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу в общей сложности потеряли до 5 тыс. человек. Такое заявление 19 июля сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«С учетом боев на других участках левобережья за время авантюры в Крынках потери вооруженных формирований Украины составили 4–5 тыс. Точное число уничтоженного личного состава противника подсчитать непросто — сотни, а то и тысячи из них остаются на дне Днепра», — сказал он «РИА Новости».

Кроме того, продолжил Сальдо, согласно предварительным оценкам, за всё время попыток украинских боевиков высадиться на левый берег Днепра киевский режим задействовал более 10 тыс. бойцов.

Накануне, 18 июля, газета The New York Times отметила, что Украина теряет с трудом завоеванные позиции у Днепра на юге. В материале назвали бессмысленной попытку ВСУ удержать земли на восточном берегу реки Днепр.

Начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что российские военные в течение прошедших суток уничтожили плавсредства ВСУ, на которых боевики намеревались высадиться на левом берегу.

12 июля Сальдо заявил, что ВСУ оставили попытки перебросить крупные группы военных на левобережье Днепра в Херсонской области на фоне поражения в Крынках. Вооруженные силы РФ освободили село Крынки 20 февраля.

До этого, 7 июня, губернатор отмечал, что ВСУ совершают попытки форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу. Он уточнил, что из-за фортификационных сооружений и защиты левого берега российскими военными эти шаги заканчиваются для украинской стороны катастрофично. Затем, 30 июня, Сальдо заявил, что противник был отброшен с левобережья.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.