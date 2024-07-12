Сальдо заявил о прекращении попыток ВСУ высадиться на левобережье Днепра
Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили попытки перебросить крупные группы военных на левобережье Днепра в Херсонской области на фоне поражения в Крынках. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.
«После провала авантюры в Крынках противник заметно утратил активность, крупными группами больше не пытается высадиться. Враг выброшен с левобережья, бои переместились на острова», — передает его слова ТАСС.
До этого, 7 июня, губернатор отмечал, что ВСУ совершают попытки форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу. Он уточнил, что из-за фортификационных сооружений и защиты левого берега российскими военными эти шаги заканчиваются для украинской стороны катастрофично. Затем, 30 июня, Сальдо заявил, что противник был отброшен с левобережья.
О том, что Вооруженные силы (ВС) РФ освободили село Крынки, 20 февраля сообщил экс-глава Минобороны Сергей Шойгу. Освобождение Крынок поставило точку в контрнаступлении Украины, подчеркнул министр.
Затем, 27 мая, Сальдо рассказал, что российские военные обнаружили в Крынках подвалы, заваленные телами боевиков ВСУ. По его словам, на левом берегу Днепра остается мало «замученных и голодных украинских солдат», которые скрываются среди зеленых насаждений. Тела украинских бойцов попали на видео.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.