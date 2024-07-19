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Военные ВС РФ уничтожили пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили пункт управления батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом 19 июля сообщило Минобороны России.

Уточняется, что в рамках контрбатарейной борьбы на Каховском направлении, подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику и личный состав ВСУ Днепровском рубеже в Херсонской области.

По данным, полученным от воздушной разведки, расчеты 152-миллиметровых орудий «Гиацинт-Б» нанесли артиллерийский удар и уничтожили пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра. По данным разведчиков, осуществлявших контроль и корректировку целей, артиллерийский удар был нанесен в момент прибытия на командный пункт группы офицеров управления батальона. В перехваченном радиообмене противник сообщал, что с командным пунктом были уничтожены находившиеся в нем офицеры управления и личный состав батальона ВСУ. После выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие.

«По-разному, какая цель придет, по такой и работаем. с расчетом я уже полгода, то есть мы сдружились, сладились, то есть все друг друга понимают. Взаимопонимание есть у нас. Все всё знают, куда, чего, как и почему. В основном сейчас работают БПЛА, приходится прятаться, работаем, маскировка должна быть. Прямо хорошая, чтобы менее заметными быть для противника. Пока они ищут мы успеваем и по ним нанести удар и уйти в укрытие», — рассказал командир орудия с позывным Массажист.

В Минобороны отметили, что благодаря профессионализму, решительности, слаженности действий, мужеству и отваге, а также своевременному и бесперебойному снабжению боеприпасами и другими материальными средствами артиллеристы-десантники выполняют любые поставленные боевые задачи.

За время участия в специальной военной операции (СВО) личного состава артиллерийского соединения ВДВ на их счету не один десяток уничтоженных артиллерийских систем, бронированной техники противника.

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Ранее, 18 июля, газета The New York Times отметила, что Украина теряет с трудом завоеванные позиции у Днепра на юге. В материале назвали бессмысленной попытку ВСУ удержать земли на восточном берегу реки Днепр.

Начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что российские военные в течение прошедших суток уничтожили плавсредства ВСУ, на которых боевики намеревались высадиться на левом берегу.

12 июля Сальдо заявил, что ВСУ оставили попытки перебросить крупные группы военных на левобережье Днепра в Херсонской области на фоне поражения в Крынках.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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