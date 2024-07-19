Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили пункт управления батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом 19 июля сообщило Минобороны России.

Уточняется, что в рамках контрбатарейной борьбы на Каховском направлении, подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику и личный состав ВСУ Днепровском рубеже в Херсонской области.

По данным, полученным от воздушной разведки, расчеты 152-миллиметровых орудий «Гиацинт-Б» нанесли артиллерийский удар и уничтожили пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра. По данным разведчиков, осуществлявших контроль и корректировку целей, артиллерийский удар был нанесен в момент прибытия на командный пункт группы офицеров управления батальона. В перехваченном радиообмене противник сообщал, что с командным пунктом были уничтожены находившиеся в нем офицеры управления и личный состав батальона ВСУ. После выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие.

«По-разному, какая цель придет, по такой и работаем. с расчетом я уже полгода, то есть мы сдружились, сладились, то есть все друг друга понимают. Взаимопонимание есть у нас. Все всё знают, куда, чего, как и почему. В основном сейчас работают БПЛА, приходится прятаться, работаем, маскировка должна быть. Прямо хорошая, чтобы менее заметными быть для противника. Пока они ищут мы успеваем и по ним нанести удар и уйти в укрытие», — рассказал командир орудия с позывным Массажист.

В Минобороны отметили, что благодаря профессионализму, решительности, слаженности действий, мужеству и отваге, а также своевременному и бесперебойному снабжению боеприпасами и другими материальными средствами артиллеристы-десантники выполняют любые поставленные боевые задачи.

За время участия в специальной военной операции (СВО) личного состава артиллерийского соединения ВДВ на их счету не один десяток уничтоженных артиллерийских систем, бронированной техники противника.

Ранее, 18 июля, газета The New York Times отметила, что Украина теряет с трудом завоеванные позиции у Днепра на юге. В материале назвали бессмысленной попытку ВСУ удержать земли на восточном берегу реки Днепр.

Начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что российские военные в течение прошедших суток уничтожили плавсредства ВСУ, на которых боевики намеревались высадиться на левом берегу.

12 июля Сальдо заявил, что ВСУ оставили попытки перебросить крупные группы военных на левобережье Днепра в Херсонской области на фоне поражения в Крынках.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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