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СМИ сообщили о потере Украиной позиций у Днепра

NYT: Украина теряет с трудом завоеванные позиции у Днепра
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Украина теряет с трудом завоеванные позиции у Днепра на юге. Об этом 18 июля написала газета The New York Times.

В материале также назвали бессмысленной попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) удержать земли на восточном берегу реки Днепр.

«Украинские войска потеряли с трудом завоеванную позицию на восточном берегу реки Днепр, недалеко от южного города Херсон, после нескольких месяцев кровопролитных боев за удержание участка земли в ходе операции, которую некоторые украинские солдаты и военные аналитики охарактеризовали как бесполезную», — говорится в статье.

Боевые действия здесь затянулись на несколько месяцев. За это время, согласно жалобам украинских солдат, боевики подвергались жестокому обращению. Кроме того, военные ВСУ, переправлявшиеся через реку на лодках, стали легкой мишенью для российских беспилотников и минометов. После высадки на восточном берегу, им негде было спрятаться, потому что разбомбленная местность превратилась в массу грязи и разрушенных домов, добавили авторы статьи.

Военные эксперты сообщили изданию, что не видят смысла в дальнейшем сопротивлении со стороны украинских войск на Восточном берегу Днепра. Согласно данных украинских СМИ, приведенным газетой, потери ВСУ на западном берегу составили не менее 1 тыс. человек.

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Ранее в этот день военнослужащий группировки украинских войск «Таврия» Дмитрий Лиховой сообщил, что большинство позиций ВСУ в селе Крынки разрушено. Он также посетовал, что Крынки являются местом, где «невозможно держать оборону». Также в среду сообщалось, что на Украине разыскивают более 700 украинских военных, которые пропали без вести в селе Крынки. Были обнаружены и признаны погибшими только 262 человека.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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