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На Украине сообщили о более 700 без вести пропавших боевиках ВСУ в Крынках

«Следствие. Инфо»: 788 военных ВСУ официально пропали без вести в Крынках
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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На Украине разыскивают более 700 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пропали без вести в селе Крынки Херсонской области. Об этом 17 июля сообщило украинское издание «Следствие. Инфо».

Отмечается, что н октября 2023 года по июнь 2024 года пропавшими без вести числятся 788 военных. Из этого списка были обнаружены и признаны погибшими только 262 человека.

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Ранее, 9 июля, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о заканчивающейся живой силе ВСУ. Балицкий отметил, что» противник выдыхается, это очевидно». Также, по его словам, видна усталость Запада от вечных нехваток киевскому режиму вооружений и от того, что «сравниться с мощностью и идеологической убежденностью России очень тяжело».

27 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные обнаружили в Крынках подвалы, заваленные телами боевиков ВСУ. По его словам, на левом берегу Днепра остается мало «замученных и голодных украинских солдат», которые скрываются среди зеленых насаждений.

О том, что Вооруженные силы (ВС) РФ освободили село Крынки, 20 февраля сообщил экс-глава Минобороны Сергей Шойгу. Освобождение Крынок поставило точку в контрнаступлении Украины, подчеркнул министр.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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