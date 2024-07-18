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Подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили плавсредства ВСУ

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Подразделения группировки российских войск «Днепр» в течение прошедших суток уничтожили плавсредства Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которых боевики намеревались высадится на левом берегу. Об этом 18 июля сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

Он отметил, что российские военнослужащие выполняли боевые задачи по обеспечению контроля островной зоны реки Днепр на каховском направлении.

«Огнем артиллерии не допускали перегруппировки войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра», — сказал Кордян ТАСС.

Начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» добавил, что украинская армия в течение суток потеряла до 100 своих бойцов.

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Ранее в этот же день сообщалось, что военнослужащие группировки российских войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и пресекли ротацию боевиков ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. В общей сложности украинская армия потеряла более 120 своих бойцов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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