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Военные ВС РФ сорвали ротации подразделений ВСУ в ДНР и Запорожской области

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Военнослужащие Восточной группировки российских войск улучшили положение по переднему краю и пресекли ротацию боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом 18 июля заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли ротацию противника на передовых позициях в районах Угледара и Дорожнянки», — сказал он «Интерфаксу».

Гордеев отметил, что российские военнослужащие при помощи артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники трех украинских бригад, находящихся в районах Водяного, Сторожевого и Макаровки.

В общей сложности в зоне ответственности Восточной группировки войск украинская армия потеряла более 120 своих бойцов, 10 единиц автомобильной техники, три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), три пункта боепитания, три единицы артиллерии, а также станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота».

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Ранее в этот же день Минобороны РФ сообщило, что операторы FPV-дронов новороссийских десантников группировки войск «Днепр» ВС РФ уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ с личным составом в опорных пунктах к северо-западу от Вербового.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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