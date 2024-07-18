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Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Операторы FPV-дронов Новороссийских десантников группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили четыре наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорных пунктах к северо-западу от Вербового в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 18 июля сообщило Минобороны РФ.

В ходе проведения специальной военной операции подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» активно применяют FPV-дроны на ореховском направлении в Запорожской области. Отлично налаженное снабжение ударными беспилотниками позволяет постоянно, днем и ночью, уничтожать вражеские блиндажи, живую силу, наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также различную военную технику ВСУ.

В подразделениях созданы маневренные группы операторов БПЛА. Их личный состав оснащены самыми современными беспилотниками, которые своевременно и бесперебойно поставляются в подразделения. Ежедневно расчеты БПЛА выходят на задания. Операторы дронов-камикадзе обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника, уничтожают цели. Действуют подразделения и днем и ночью, так как беспилотники оснащены специальными камерами для работы в темное время суток.

В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов, как с фугасным зарядом, так и с кумулятивным.

«Специфика работы на дронах, FPV-дронах: вешаем тратил, с поражающим элементом и отправляем по целям. Крайний раз я работал чисто по блиндажам. Там попадается и техника. Вешаем кумулятивные заряды и поражаем технику», — рассказал оператор БПЛА с позывным Хаски.

FPV-дрон развивает скорость более 100 км/ч, от него практически не возможно уйти. Уничтожают пункты временного расположения боевиков ВСУ, его военную технику и артиллерию.

Для того чтобы системы радио-электронной борьбы (РЭБ) противника не могли противодействовать, FPV-дроны подвергаются «перепрошивке». Также они постоянно модифицируются для увеличения дальности их полета и его грузоподъемности.

Когда коптеры готовы к боевой работе, операторы поднимают их в воздух и направляют в сторону противника. Пролетев несколько километров, операторы заметили наблюдательные пункты ВСУ в опорных пунктах. Направили на них беспилотники и ударили точно по ним. Последовательными ударами было уничтожено четыре наблюдательных пункта ВСУ с личным составом.

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Ранее в этот день сообщалось, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили скопление живой силы и боевую технику ВСУ. Уточняется, что в зависимости от поставленных задач реактивные снаряды летят на расстояние от 10 до 20 км.

До этого, 17 июля, сообщалось, что ВС РФ за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В сводке российского оборонного ведомства уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили также управляемую авиабомбу Hammer, два реактивных снаряда HIMARS и 59 украинских беспилотников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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