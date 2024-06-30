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Российские военные отбросили боевиков ВСУ с левобережья Херсонской области

Сальдо: ВС РФ отбросили украинских военных с левобережья Херсонской области, бои идут на островах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Российские военные отбросили боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с левобережья Херсонской области, бои на данном направлении в настоящий момент идут на островах. Об этом 30 июня заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», — заявил ТАСС Сальдо.

Ранее, 7 июня, губернатор Херсонской области рассказал, что ВСУ совершают попытки форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу. Он уточнил, что из-за фортификационных сооружений и защиты левого берега Вооруженными силами (ВС) РФ попытки украинских военных форсировать Днепр заканчиваются для них катастрофично.

«В наших военных херсонцы уверены всё больше и больше»
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28 июня российские военнослужащие рассказали корреспонденту «Известий» о том, как экипажи танков Т-72 Б3М успешно уничтожают Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Херсонской области. В частности, они заявили о том, что работают по правому берегу Днепра, по островам. Уничтожают противника, живую силу, а также опорные пункты.

Также 25 июня в Минобороны РФ сообщили, что экипаж танка Т-72БЗМ в Херсонской области уничтожил пункты временной дислокации и управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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