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Экипажи танков Т-72 уничтожают ВСУ на правом берегу Днепра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипажи танков Т-72 Б3М успешно уничтожают Вооруженные силы Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. О своей работе 28 июня рассказали российские военнослужащие корреспонденту «Известий».

«Работаем по правому берегу Днепра, по островам. Уничтожаем противника, живую силу, также опорные пункты. <...> Каждый выезд запоминается. Бывают, конечно, особенные, когда противник применяет беспилотники. Также можно наехать на мину неудачно», — поделился командир танкового взвода с позывным Чип в беседе с корреспондентом Даниилом Левиным.

Он отметил, что каждый выезд экипажей танков сопровождается мобильной группой. По словам военнослужащего, она поддерживает на всем пути, в том числе на позициях.

Механик-водитель с позывным Алабай рассказал о трудностях передвижения танков с учетом местности около Днепра. Он признался, что бывает непросто управлять боевой машиной, например, осуществлять повороты. В такие моменты необходимо двигаться на пониженных передачах, иначе танк может увязнуть, добавил военнослужащий.

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Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ экипажами танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» в районе Угледара на южнодонецком направлении. Как отметили в ведомстве, эта боевая машина создана для работы в тяжелых условиях, в том числе под сильным огневым воздействием.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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