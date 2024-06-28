Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Угледара
Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» прямой наводкой уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара на южнодонецком направлении. Кадры боевой работы танкистов 28 июня показало Минобороны России.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что танкисты, уничтожая цели противника, обеспечивают продвижение штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) РФ.
«Прикрытие ведем на прямой наводке. Выкатились, отстрелялись по опорнику. Лесополосу прорядили сверху донизу, и всё, откатываемся спокойно», ― заявил механик-водитель танка с позывным Перун.
Как отметили в Минобороны, Т-80БВМ создан для работы в тяжелых условиях, в том числе под сильным огневым воздействием. Машина забайкальских танкистов была выпущена год назад, после чего была доработана под нужды спецоперации, благодаря чему танк обзавелся прочной броней и защитными экранами.
«Если попали по машине и задача еще не выполнена, надо стараться ее выполнить. То есть сделать перекат с одной позиции на другую и доработать то, что тебе сказали, и тогда только откат», ― отметил командир танка с позывным Сокол.
Более того, боевая машина превосходно себя продемонстрировала в условиях полной темноты.
«Ночной прицел вообще замечательно работает, подъезжаешь ― всё видно, отрабатываешь», ― прокомментировал оператор-наводчик с позывным Петруха.
Ранее, 25 июня, Минобороны показало, как в Херсонской области десантники на танке Т-72БЗМ уничтожили пункты временной дислокации и управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на правом берегу Днепра.
За неделю до этого, 17 июня, российское оборонное ведомство показало, как военнослужащие экипажа танка Т-72Б3 мотострелкового соединения группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции разгромили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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