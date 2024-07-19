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Трамп встретился с главой Секретной службы после покушения

ABC News: Трамп после покушения встретился с главой Секретной службы США
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Фото: REUTERS/Callaghan O'hare
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Бывший американский лидер Дональд Трамп встретился с директором Секретной службы США Кимберли Читл после покушения. Об этом 18 июля сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По их данным, встреча состоялась 16 июля в Милуоки. Детали разговора не уточняются.

Как указал телеканал, встреча произошла на фоне призывов республиканцев к отставке главы Секретной службы после покушения на Трампа.

Пулевая буря: как покушение на Трампа повлияет на выборы в США
И что стоит за попыткой убийства кандидата в президенты

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Директор Секретной службы США Кимберли Читл в интервью ABC News взяла на себя ответственность за покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако заявила, что не уйдет со своего поста. По мнению экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсон, которое он выразил в беседе с «Известиями», сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.

Газета Politico написала, что американская разведка не исключила, что на Трампа могут быть совершены новые попытки покушения. По данным двух высокопоставленных чиновников, администрация главы Белого дома Джо Байдена якобы собрала сведения из разных источников об угрозах со стороны Ирана, однако американист-политолог Малек Дудаков 17 июля в беседе с «Известиями» отверг вероятность покушения со стороны Исламской Республики. Постоянное представительство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана в покушении на Трампа.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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