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Спикером нацсобрания Франции переизбрана Яэль Брон-Пиве

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Фото: TASS/AP/Lewis Joly
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На должность председателя национального собрания (нижней палаты парламента) Франции переизбрана представитель президентской партии «Ренессанс» Яэль Брон-Пиве. Об этом было объявлено на заседании, которое транслировалось на сайте парламента 18 июля.

По итогам третьего и последнего тура Брон-Пиве была переизбрана, набрав 220 голосов. В отличие от первых двух туров решение в третьем туре принималось относительным, а не абсолютным большинством голосов, уточнил телеканал BMFTV.

Во время своего выступления она призвала депутатов к поиску новых методов для плодотворного сотрудничества.

«У нас нет выбора: мы должны договариваться, мы должны сотрудничать, мы должны уметь искать компромиссы», — заверила спикер.

На 13 голосов от нее отстал 74-летний кандидат от левой коалиции «Новый народный фронт», коммунист Андре Шассень. Третьим стал бывший вице-спикер из правой партии «Национальное объединение» Себастьен Шеню, получивший 141 голос.

Итоги выборов во Франции: левые победили, Макрон избежал поражения
Ни одна партия не смогла добиться большинства депутатских мест

Ранее, 8 июля, в парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), заняв 182 места в национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, а правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции стала самой высокой за 43 года.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия следит за итогами парламентских выборов во Франции, но не видит сторонников восстановления двустороннего диалога и не питает иллюзий на этот счет.

Политолог Наталия Елисеева в комментарии «Известиям» указала на то, что по итогам выборов во Франции не стоит ожидать каких-либо глобальных изменений в политике страны. По ее оценке, Макрон будет в спокойной обстановке осуществлять руководство до окончания своего президентского срока, однако в то же время правые политики будут припоминать ему все ошибки.

Макрон заявил о роспуске национального собрания и проведении досрочных выборов после поражения 9 июня на выборах в Европарламент, когда его партию поддержали лишь 15,2% электората. При этом партия «Национальное объединение» получила 31,8% голосов. Кроме того, согласно опросам, и сейчас большинство голосов могут получить депутаты правой партии.

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