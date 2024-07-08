Политолог оценила итоги парламентских выборов во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон спокойно досидит свой последний президентский срок. Таким мнением 8 июля с «Известиями» поделилась политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева.

«Все считали Макрона сбитым летчиком, однако он смог договориться с левыми, удержался и, скорее всего, свой президентский срок спокойно досидит. Конечно же, правые получат свои места, но давайте будем честны — каких-то глобальных изменений на данный момент не будет. Потому что мы смотрим на всю политическую конфигурацию и в близлежащих странах, мы смотрим на политическую конфигурацию на данный момент в США. То есть сейчас каких-либо серьезных изменений не будет. Конечно же, будут популистские заявления. Мы будем видеть, что правые будут пытаться всеми силами топить Макрона, ему будут припоминать все ошибки, промахи, всё, что он сделал не так», — сказала она.

На парламентских выборах во Франции коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP) победила, заняв 182 места в Национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции стала самой высокой за 43 года.

Глава входящей в коалицию левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение и распорядиться о формировании нового правительства. В свою очередь, Макрон призвал к осторожности в анализе результатов и подчеркнул, что нельзя принимать поспешных решений.