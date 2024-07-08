В Кремле не увидели четкого стремления к диалогу с РФ ни у одной политсилы Франции

Россия следит за итогами парламентских выборов во Франции, но не видит сторонников восстановления двустороннего диалога и не питает иллюзий на этот счет, заявил 8 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Для России определенно лучше победа тех политических сил, которые являлись бы сторонниками усилий по реставрации наших двусторонних отношений. Но пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим, поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем» — сказал он журналистам.

При этом Песков отметил, что российская сторона будет и дальше с большим интересом наблюдать за процессом формирования французского правительства и оформлением тех или иных политических блоков, добавил Песков.

По его словам, ситуация вокруг выборов во Франции отражает изменение предпочтений избирателей в стране, которая занимает важное положение в Европе, поэтому происходящее там небезынтересно для РФ.

Ранее в этот день во Франции огласили результаты второго тура парламентских выборов. Коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP) победила, заняв 182 места в Национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места, а республиканская партия — 45 мест.

Голосование во втором туре завершилось накануне. Сообщалось, что явка избирателей стала самой высокой за 43 года. Первый тур состоялся 30 июня. В ходе проведения обоих туров по стране пронеслась волна масштабных протестов.

Ранее, 9 июня, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Поводом для такого шага стал успех «Национального объединения» на выборах в Европейский парламент — партия Ле Пен опередила все другие политические силы Франции и получила 30 мест из 81 возможного в законодательном органе ЕС. Партия Макрона «Возрождение» заняла второе место с 14 мандатами.