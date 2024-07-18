Адвокат рассказал о нюансах брачных договоров

Член Адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин рассказал в четверг, 18 июля, о нюансах брачных договоров. Он обратил внимание, что нельзя путать брачные договоры в России с любыми другими, потому что есть множество нюансов, которые не совпадают.

«В брачном договоре в России нельзя указать никакие обстоятельства. Это мы из американских фильмов взяли. У нас в брачном договоре предусматривается только вопрос владения имуществом, например, что на кого оформлено, остается его личным имуществом либо, что будет общим имуществом, а что личным. Только в таком формате», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

Адвокат отметил, что брачные договоры заключаются в основном людьми, у которых до брака уже было какое-то нажитое имущество, и они хотят дополнительно гарантированно его закрепить, чтобы избежать судебных споров.

Он добавил, что если брачный договор заключен до регистрации брака, то расторгнуть или обжаловать его сложно, потому что на момент брака никакое имущество не делилось. А в других случаях обжаловать можно.

«Если вы в процессе брака нажили квартиру, машину, дом и сделали отступление 50/50, то его может оспорить как сама сторона (один из супругов), так и кто-то из его кредиторов. Например, вы всё переписали на жену, а должны банкам. Банки могут такой брачный договор оспорить, если вы не возвращаете долг. Это всё в суде решается», — объяснил специалист.

Салкин добавил, что в настоящее время нотариус подписывает «брачные документы» только тогда, когда проверит, не находятся ли люди под действием банкротства, дееспособны ли они, а также не пытаются ли спрятать имущество.

Накануне клинический психолог, руководитель Ассоциации замещающих семей Московской области Ирина Рудницкая рассказала, что заключение брачного договора может привести как к счастью и пониманию, так и к резкому расставанию.

10 июля семейный юрист Анна Фролова рассказала в интервью НСН, что завещания в отличие от брачного договора оспариваются редко, однако даже наличие подобного документа не гарантирует отсутствия споров в вопросах наследства.

Ранее, 14 мая, юрист и общественный деятель Ксения Корсукова рассказала, брачный договор предпишет, что из имущества и кому из супругов достанется после развода, сообщает 360.ru.

По ее словам, документ позволит каждому сохранить личную долю. Кроме того, такие меры помогут не испортить отношения в паре.