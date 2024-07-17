Психолог рассказала об отношении россиян к брачному договору

Клинический психолог, руководитель Ассоциации замещающих семей Московской области Ирина Рудницкая рассказала в среду, 17 июля, что заключение брачного договора может привести как к счастью и пониманию, так и к резкому расставанию.

«Есть примеры, когда две стороны согласны. Это, как правило, люди уже в зрелом возрасте. Они состоятельные, у каждого свой бизнес, и они хотят обезопасить себя и своих детей, поэтому таким образом поступают. А были примеры, когда пара собралась подавать заявление в ЗАГС, но встал вопрос о брачном договоре, и до брака дело не дошло. Брачный договор стал причиной для расставания», — рассказала эксперт в беседе с «Радио 1».

Психолог отметила, что брачный договор составляют люди прагматичные, которые думают о будущем, живут не только чувствами и эмоциями, а просчитывают свое будущее.

Рудницкая добавила, что молодые люди, у которых нет бизнеса или большого нажитого имущества, заключают брачные договоры по настоянию родителей. При этом молодежь считает заключение брачного договора актом недоверия, отметила она.

В свою очередь, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко», адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко заявила, что брачный контракт популярен среди тех, кто вступает в брак повторно, передает RT.

В этот же день сексолог и психолог Лиля Алтаева сообщила агентству городских новостей «Москва», что использование множества эмодзи в романтической переписке может насторожить партнера, который настроен на серьезные отношения.

9 июля «Известия» писали, что в России в январе – июне 2024 года количество совместных завещаний увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего таких завещаний было удостоверено в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Алтайском и Пермском краях.