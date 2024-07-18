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Захарова связала блокировку немецкого журнала Compact с ее интервью

Захарова назвала правовым нонсенсом запрет в Германии журнала Compact
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Одной из возможных причин запрета в ФРГ журнала Compact могут быть тезисы на тему поставок российского газа, которые озвучила в интервью данному изданию официальный представитель МИД России Мария Захарова. Такое предположение дипломат сделала 18 июля на брифинге, отвечая на вопрос «Известий».

«У меня, правда, нет точных данных о механике принятия решения. Я думаю, что в отношении Compact эти мысли у немецкой политической системы имелись давно. Возможно, искали повод. Но, на мой взгляд, есть еще, очевидно, для них сработавшая сигнальная лампочка — это те тезисы, которые в этом интервью были озвучены. Основной вопрос, который интересовал немецких журналистов, крутился вокруг поставок газа», — сказала она.

По словам Захаровой, в ходе интервью она напомнила, что данным поставкам препятствует именно правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца, а не Россия. Запрет издания может быть в том числе связан с попытками немецких властей скрывать правду об этом от своих граждан, отметила дипломат.

Представитель МИДа обратила внимание, что меры против указанного СМИ были приняты в течение приблизительно суток после публикации интервью, без решения суда и каких-либо документальных свидетельств противоправной деятельности.

С правовой точки зрения ситуация вокруг журнала является нонсенсом, который нельзя описать в терминах демократии, считает Захарова.

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Ранее, 16 июля, стало известно о запрете в Германии журнала Compact после интервью с Захаровой. Сообщалось, что решение приняла глава немецкого МВД Нэнси Фезер. В распоряжении о запрете говорится, что журнал направлен против конституционного порядка. В помещениях издания прошли обыски. В тот же день Захарова рассказала, что интервью с ней представляло собой разговор в формате «вопрос – ответ» и проводилось «без купюр и цензуры».

Журнал существовал с 2010 года, им руководил известный немецкий публицист Юрген Эльзессер. Власти ФРГ считают издание правоэкстремистским.

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