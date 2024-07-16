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Захарова сравнила запрет в ФРГ журнала Compact с немецкой цензурой времен Геббельса

Захарова: немецкая цензура сейчас напоминает времена Геббельса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Цензура в Германии сейчас сопоставима с временами министра пропаганды при нацистах Йозефа Геббельса. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила 16 июля запрет в ФРГ журнала Compact после интервью с нею.

«Немецкая цензура нынешнего периода сопоставима с временами Геббельса. Преследует всё, что не вписывается в установки две тысячи двадцать четвертого рейха», — сказала она в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, интервью представляло собой разговор в формате «вопрос – ответ» и проводилось «без купюр и цензуры». Меры против издания означают, что такой формат в Германии сейчас фактически под запретом, отметила Захарова.

Представитель МИДа назвала ситуацию актом «информационного вандализма» над журналистами, проявляющими свободу в поисках достоверной информации. Она задалась вопросом, как на это отреагируют ОБСЕ или ЮНЕСКО, а также другие СМИ в Германии и странах Евросоюза.

О запрете журнала Compact ранее в этот день сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на источники. По ее данным, решение об этом приняла глава МВД Германии Нэнси Фезер. В распоряжении о запрете говорится, что журнал направлен против конституционного порядка. В помещениях издания прошли обыски.

Журнал существовал с 2010 года, им руководил известный немецкий публицист Юрген Эльзессер. Власти ФРГ считают издание правоэкстремистским.

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Ранее, 30 июня, члены Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) на совещании ОБСЕ в Вене призвали защитить независимых журналистов. Они указали на катастрофическую ситуацию со свободой слова и СМИ в Европе, поскольку медиа стали придерживаться только той точки зрения, которая выгодна правительству конкретной страны или всего Евросоюза.

До этого, 28 июня, МИД Германии призвал работающих в России немецких журналистов подумать о выезде из страны. Официальный представитель немецкого ведомства напомнил, что обновленные рекомендации на этот счет касаются всех категорий граждан ФРГ, и сотрудники СМИ не являются исключением.

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