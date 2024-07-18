CBS узнал о передаче снайпером данных о стрелявшем в Трампа за минуты до инцидента

Один из трех снайперов, которые входили в состав тактической группы по обеспечению безопасности предвыборного митинга экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, сфотографировал стрелявшего в республиканца Томаса Крукса и видел то, как напавший смотрел в прицел оружия. Об этом 17 июля сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источник.

По словам местного сотрудника правоохранительных органов, снайперы находилась внутри здания, которое открывший огонь использовал при нападении. Один из тактической группы заметил подозрительного мужчину, сделал фото и отправил информацию в командный пункт.

Затем двое сотрудников полиции попытались забраться на крышу, но преступник уже начал стрелять по участникам митинга, уточнила «Газета.Ru».

Покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Директор Секретной службы США Кимберли Читл в интервью ABC News взяла на себя ответственность за покушение на Трампа. Однако она заявила, что не уйдет со своего поста.

Газета Politico отметила, что американская разведка не исключила, что на Трампа могут быть совершены новые попытки покушения. По данным двух высокопоставленных чиновников, администрация главы Белого дома Джо Байдена якобы собрала сведения из разных источников об угрозах со стороны Ирана, однако постоянное представительство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана в покушении на Трампа.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.