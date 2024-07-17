Пожар на складах в Краснодаре полностью ликвидирован
Экстренные службы полностью ликвидировали пожар в Краснодаре. Об этом 17 июля сообщили в МЧС России.
«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Краснодар», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Дополнительной информации о возможных разрушениях и пострадавших не приводится.
Ранее, 16 июля, в Краснодаре загорелись два складских помещения и административное здание на площади около 1 тыс. кв. м. Был объявлен второй ранг пожара. Сообщалось, что на месте работают свыше 50 специалистов и 17 единиц техники.
За день до этого пожар разгорелся в Коктебеле. Огонь распространился на Карадагский заповедник, где есть занесенные в Красные книги виды растений и животных. В первый день площадь возгорания увеличилась с 20 до 30 га. К тушению были привлечены авиация МЧС и силы Росгвардии. К утру 16 июля огонь локализовали на 40 га.