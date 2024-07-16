Два склада и административное здание загорелись в Краснодаре
Два складских помещения и административное здание горят в Краснодаре, сообщил муниципальный центр управления городом 16 июля в Telegram-канале..
Специалисты тушат пожар в Карасунском по улице Станичная, 18. Площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. м.
Объявлен второй ранг пожара, уточняют в управлении.
Накануне, 15 июля пожар разгорелся в Коктебеле. Огонь распространился на Карадагский заповедник, где есть занесенные в Красные книги виды растений и животных. В первый день площадь возгорания увеличилась с 20 до 30 га. К тушению были привлечены авиация МЧС и силы Росгвардии. К утру 16 июля огонь локализовали на 40 га.