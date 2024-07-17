Республиканцы назвали отказ Байдена вести диалог с РФ по Украине слабостью

Нежелание администрации президента США Джо Байдена вести диалог по украинскому вопросу с Россией показывает слабость. Об этом 17 июля ТАСС заявил функционер Республиканской партии на полях съезда в Милуоки.

«Это однозначно является проявлением слабости, которую демонстрирует нынешняя администрация», — заявил он.

Функционер добавил, что подобные проявления слабости являются причиной, «по которой Дональд Трамп должен одержать победу на предстоящих выборах».

Ранее, 16 июля, старший советник бывшего главы Белого дома, кандидата-республиканца на пост американского лидера Дональда Трампа Крис Ласивита обвинил администрацию Байдена в провоцировании России разрешением Украине наносить удары по территории РФ. По мнению Ласивита, подобные решения со стороны США могут спровоцировать РФ нарастить боевую активность в зоне специальной операции.

16 июля газета Financial Times (FT) со ссылкой на письмо венгерского политика сообщила, что Дональд Трамп в случае победы на выборах попытается выступить посредником по украинскому кризису еще до церемонии инаугурации. Кроме того, как отмечается, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после беседы с Трампом заявил, что у экс-главы государства «есть хорошо обоснованные планы» по решению конфликта на Украине.

Тогда же сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, которого Трамп накануне избрал в качестве кандидата вице-президенты, сообщил, что Трамп после победы на выборах начнет переговоры о мире на Украине. Он добавил, что, будь Трамп президентом, Россия не начала бы спецоперацию на Украине.

В Госдуме, в свою очередь, поприветствовали желание Трампа начать мирные переговоры. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что РФ всегда стояла на условиях договоренностей.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.