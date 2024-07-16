Администрация президента США Джо Байдена провоцирует Россию, разрешив Украине наносить удары американским оружием по территории РФ близ границы. Об этом заявил 16 июля старший советник бывшего главы Белого дома, кандидата-республиканца на пост американского лидера Дональда Трампа Крис Ласивита заявил на мероприятии на полях съезда Республиканской партии США в Милуоки.

«Мы на пороге третьей мировой войны. Мы только что одобрили использование украинцами американских ракет внутри России. Это серьезное дело», — сказал Ласивита, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что подобные решения со стороны США могут спровоцировать РФ нарастить боевую активность в зоне специальной операции.

Ранее, 11 июля, Байден сообщил, что США дали Украине разрешение применять американское оружие по территории России вблизи границы, но оно будет действовать краткосрочно, а позволять более дальние удары не имеет смысла.

На следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не разрешают Украине применять американские баллистические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, но в будущем эта позиция может измениться.

Тогда же независимый кандидат в президенты США Роберт Фрэнсис Кеннеди – младший заявил, что поставки американского оружия Украине и эскалация этого конфликта способны привести мир к ядерной войне.

До этого, 3 июля, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Известиями» отметил, что угрозы Вашингтона на тему возможного разрешения Украине увеличить дальность ударов по РФ — тщетные попытки запугать Москву на фоне отчаянного положения украинских военных на поле боя.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.