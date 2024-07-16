Советник Трампа обвинил администрацию Байдена в провоцировании России
Администрация президента США Джо Байдена провоцирует Россию, разрешив Украине наносить удары американским оружием по территории РФ близ границы. Об этом заявил 16 июля старший советник бывшего главы Белого дома, кандидата-республиканца на пост американского лидера Дональда Трампа Крис Ласивита заявил на мероприятии на полях съезда Республиканской партии США в Милуоки.
«Мы на пороге третьей мировой войны. Мы только что одобрили использование украинцами американских ракет внутри России. Это серьезное дело», — сказал Ласивита, его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что подобные решения со стороны США могут спровоцировать РФ нарастить боевую активность в зоне специальной операции.
Ранее, 11 июля, Байден сообщил, что США дали Украине разрешение применять американское оружие по территории России вблизи границы, но оно будет действовать краткосрочно, а позволять более дальние удары не имеет смысла.
На следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не разрешают Украине применять американские баллистические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, но в будущем эта позиция может измениться.
Тогда же независимый кандидат в президенты США Роберт Фрэнсис Кеннеди – младший заявил, что поставки американского оружия Украине и эскалация этого конфликта способны привести мир к ядерной войне.
До этого, 3 июля, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Известиями» отметил, что угрозы Вашингтона на тему возможного разрешения Украине увеличить дальность ударов по РФ — тщетные попытки запугать Москву на фоне отчаянного положения украинских военных на поле боя.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.