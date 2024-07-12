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Байден заявил о краткосрочности разрешения ВСУ наносить удары по России

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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории РФ вблизи границы американским оружием является краткосрочным. Об этом в четверг, 11 июля, заявил президент США Джо Байден.

«Мы позволили [ВСУ] использовать американские вооружения краткосрочно близи границы внутри России», — заявил он на пресс-конференции по итогу завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Также американский лидер подчеркнул, что в дальнейшем снятии ограничений нет нужды. По мнению политика, гипотетические атаки, в том числе на Москву, не имеют смысла, даже если Вашингтон разрешит Украине совершать их.

«Вопрос следующий: если бы у [президента Украины Владимира] Зеленского была возможность наносить удары по Москве, по Кремлю — это имело бы смысл? Не имело бы», — сказал Байден.

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Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России. Отвечая на вопрос журналиста о снятии ограничений на удары оружием США вглубь России, Кирби отметил, что пока «нет никаких изменений» в американском подходе.

10 июля газета Politico сообщила, что Украина планирует усилить давление на США во время саммита НАТО, чтобы добиться снятия ограничений на нанесение ударов по территории России американским оружием.

8 июля Кирби заявил, что США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России. По его словам, мнение Джо Байдена касательно ударов не изменилось.

До этого, 3 июля, помощник госсекретаря США по Европе Джеймс О'Брайен заявил, что ВСУ разрешат наносить удары по российским территориям на большие расстояния в случае, если Россия «расширит фронт». Также накануне спикер Пентагона Патрик Райдер назвал допустимым применение американского вооружения для ударов по Крыму.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил, что угрозы Вашингтона об увеличении дальности ударов по РФ являются тщетными попытками запугать Москву на фоне отчаянного положения украинских военных на фронте.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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