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Кирби заявил об обсуждении США с Украиной условий использования американского оружия

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Фото: Global Look Press/Sebastian Willnow
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США продолжают обсуждение с Украиной условий применения Киевом поставляемого Вашингтоном оружия. Об этом в четверг, 11 июля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Отвечая на вопрос журналиста о снятии ограничений на удары оружием США вглубь России, Кирби отметил, что пока «нет никаких изменений» в американском подходе.

«На данный момент нет никаких изменений (в условиях применения американского оружия для ударов по территории РФ. — Ред.). Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит [президент Украины Владимир] Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем, <…> уделяя должное внимание угрозе эскалации», — рассказал Кирби в эфире телеканала CNN.

При этом он добавил, что Вашингтон будет предоставлять Киеву необходимые инструменты и возможности для продолжения конфликта.

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Ранее, 8 июля, Кирби заявил, что США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России. По его словам, мнение президента США Джо Байдена касательно ударов не изменилось.

До этого, 3 июля, помощник госсекретаря США по Европе Джеймс О'Брайен заявил, что ВСУ разрешат наносить удары по российским территориям на большие расстояния в случае, если Россия «расширит фронт». Также накануне спикер Пентагона Патрик Райдер назвал допустимым применение американского вооружения для ударов по Крыму.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил, что угрозы Вашингтона об увеличении дальности ударов по РФ являются тщетными попытками запугать Москву на фоне отчаянного положения украинских военных на фронте.

При этом в конце июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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