США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России
Вашингтон не изменил свою позицию касательно ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос журналиста, в ходе брифинга в понедельник, 8 июля.
«В нашей политике не произошло никаких изменений. Вы видели, что президент [США Джо Байден] несколько недель назад давал указания Украине, что они могут использовать поставляемое США оружие для поражения целей вдоль границы. Это сохраняется», — заявил Кирби в эфире телеканала C-SPAN, который транслировал брифинг.
Кроме того, спикер подчеркнул, что во время предстоящего саммита Североатлантического альянса США и представители других союзных стран выступят с заявлениями о поддержке Украины и ее будущего в составе НАТО.
Ранее, 3 июля, помощник госсекретаря США по Европе Джеймс О'Брайен заявил, что ВСУ разрешат наносить удары по российским территориям на большие расстояния в случае, если Россия «расширит фронт». Также накануне спикер Пентагона Патрик Райдер назвал допустимым применение американского вооружения для ударов по Крыму.
В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил, что угрозы Вашингтона об увеличении дальности ударов по РФ являются тщетными попытками запугать Москву на фоне отчаянного положения украинских военных на фронте.
При этом в конце июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
В конце мая президент России Владимир Путин прокомментировал звучащие на Западе предложения разрешить Украине наносить удары по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.