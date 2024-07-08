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США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России

Белый дом: США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России
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Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES
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Вашингтон не изменил свою позицию касательно ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос журналиста, в ходе брифинга в понедельник, 8 июля.

«В нашей политике не произошло никаких изменений. Вы видели, что президент [США Джо Байден] несколько недель назад давал указания Украине, что они могут использовать поставляемое США оружие для поражения целей вдоль границы. Это сохраняется», — заявил Кирби в эфире телеканала C-SPAN, который транслировал брифинг.

Кроме того, спикер подчеркнул, что во время предстоящего саммита Североатлантического альянса США и представители других союзных стран выступят с заявлениями о поддержке Украины и ее будущего в составе НАТО.

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Ранее, 3 июля, помощник госсекретаря США по Европе Джеймс О'Брайен заявил, что ВСУ разрешат наносить удары по российским территориям на большие расстояния в случае, если Россия «расширит фронт». Также накануне спикер Пентагона Патрик Райдер назвал допустимым применение американского вооружения для ударов по Крыму.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил, что угрозы Вашингтона об увеличении дальности ударов по РФ являются тщетными попытками запугать Москву на фоне отчаянного положения украинских военных на фронте.

При этом в конце июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

В конце мая президент России Владимир Путин прокомментировал звучащие на Западе предложения разрешить Украине наносить удары по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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