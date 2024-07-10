Киев хочет на саммите НАТО добиться снятия запрета на удары по России оружием США

Украина планирует усилить давление на США во время саммита НАТО, чтобы добиться снятия ограничений на нанесения ударов по территории России американским оружием. Об этом 9 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал в интервью Politico.

«Украина планирует усилить давление на администрацию [президента США Джо] Байдена на саммите НАТО на этой неделе для снятия всех ограничений на применение поставленных американских вооружений на российской территории», — пишет издание.

Сообщается, что Украина на многочисленных встречах и в телефонных разговорах безуспешно просила США снять ограничения на использование ракет ATACMS. Ермак отметил, что на неделе вновь планирует поднять этот вопрос.

Он добавил, что Украине также нужны сведения, сколько оружия США планируют поставить Киеву и в какие сроки.

«К сожалению, поставка всё еще задерживается. Нам нужно больше. Необходимо двигаться быстрее», — добавил он.

Ранее, 8 июля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России.

Ранее, 3 июля, помощник госсекретаря США по Европе Джеймс О'Брайен заявил, что ВСУ разрешат наносить удары по российским территориям на большие расстояния в случае, если Россия «расширит фронт». Также накануне спикер Пентагона Патрик Райдер назвал допустимым применение американского вооружения для ударов по Крыму.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил, что угрозы Вашингтона об увеличении дальности ударов по РФ являются тщетными попытками запугать Москву на фоне отчаянного положения украинских военных на фронте.

В конце июня ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

В конце мая президент России Владимир Путин прокомментировал звучащие на Западе предложения разрешить Украине наносить удары по РФ, призвав страны НАТО подумать, «с чем они играют» в конфликте с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.