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В Пентагоне допустили изменение в позиции по запрету Киеву наносить удары вглубь РФ

Пентагон: США могут отменить запрет Киеву наносить удары ATACMS вглубь России
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Фото: Global Look Press
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Сейчас США не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары баллистическими ракетами ATACMS вглубь территории России, но в будущем эта позиция может измениться. Об этом 12 июля заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Наша политика не изменилась. <…> Сейчас мы не разрешили применять ATACMS для глубоких ударов по территории России», — сказала Сингх, ее выступление в своих соцсетях транслировали американские СМИ.

При этом она указала, что США адаптируют свою политику согласно ходу боевых действий, и напомнила, что Вашингтон ранее изменил разрешение на применение американского оружия под Харьковом. Сингх допускает, что снятие ограничений может распространиться на любые районы конфликта в зависимости от развития ситуации на линии соприкосновения.

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Накануне, 11 июля, президент США Джо Байден сообщил, что США разрешили Украине применять американское оружие по территории РФ вблизи границы, но это решение является краткосрочным. Также Байден указал, что в дальнейшем снятии ограничений нет смысла и необходимости.

Газета Politico 10 июля сообщила, что Украина решила усилить давление на США в ходе саммита НАТО в Вашингтоне, чтобы добиться снятия ограничений на нанесение ударов американским оружием по российской территории.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 3 июля в разговоре с «Известиями» обратил внимание на то, что угрозы США разрешить Украине более дальние удары по РФ — тщетные попытки запугать последнюю. Они вызваны чрезвычайно тяжелым положением ВСУ на поле боя.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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