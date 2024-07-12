Сейчас США не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары баллистическими ракетами ATACMS вглубь территории России, но в будущем эта позиция может измениться. Об этом 12 июля заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Наша политика не изменилась. <…> Сейчас мы не разрешили применять ATACMS для глубоких ударов по территории России», — сказала Сингх, ее выступление в своих соцсетях транслировали американские СМИ.

При этом она указала, что США адаптируют свою политику согласно ходу боевых действий, и напомнила, что Вашингтон ранее изменил разрешение на применение американского оружия под Харьковом. Сингх допускает, что снятие ограничений может распространиться на любые районы конфликта в зависимости от развития ситуации на линии соприкосновения.

Накануне, 11 июля, президент США Джо Байден сообщил, что США разрешили Украине применять американское оружие по территории РФ вблизи границы, но это решение является краткосрочным. Также Байден указал, что в дальнейшем снятии ограничений нет смысла и необходимости.

Газета Politico 10 июля сообщила, что Украина решила усилить давление на США в ходе саммита НАТО в Вашингтоне, чтобы добиться снятия ограничений на нанесение ударов американским оружием по российской территории.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 3 июля в разговоре с «Известиями» обратил внимание на то, что угрозы США разрешить Украине более дальние удары по РФ — тщетные попытки запугать последнюю. Они вызваны чрезвычайно тяжелым положением ВСУ на поле боя.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.