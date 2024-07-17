Госдеп отверг предложение Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер 16 июля отверг предложение главы МИД России Сергея Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале Госдепа.

«Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. <...> Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, ее земли», — сказал он.

Также Миллер добавил, что то, что российская сторона воспринимает в качестве угрозы, на самом деле якобы является «демократией, функционирующей на ее границах». Таким образом, Вашингтон отверг точку зрения Москвы по поводу пути решения украинского конфликта и планирует и дальше вести сотрудничество с киевским режимом, чтобы достичь «справедливого и прочного мира» при помощи якобы дипломатии.

В тот же день Сергей Лавров на министерских дебатах в СБ ООН подчеркнул, Россия готова к поиску баланса интересов в контексте мирного урегулирования украинского кризиса. Он указал, что для мирного завершения конфликта Москва предлагает раз и навсегда устранить его первопричины. Глава МИД РФ отметил, что урегулирование должно включать в себя снятие угроз для России, исходящих со стороны Запада.

Тогда же он обратил внимание на то, что НАТО развязала руками властей в Киеве кризис на Украине, а теперь альянсу мало этого конфликта и он продолжает нагнетать напряженность, подвергая опасности и другие регионы.

Также в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерениях представить в ООН оценки украинского кризиса.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» заявила, что западные дипломаты проявляют лицемерие, когда говорят о необходимости соблюдать международные права и не вмешиваться во внутренние дела других государств. Она отметила, что несмотря на попытки Запада обвинить Россию в ситуации на Украине, мировая общественность понимает, что кто на самом деле в течение десятилетий дестабилизировал международные отношения и сейчас это отрицает.

До этого, 7 июля, Лавров отметил, что запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты не могли бы достичь территории России без прямого участия США в вопросе целеуказания и наведения. При этом он обратил внимание, что США и НАТО уверяют, что не воюют с Россией. Он назвал подобные действия Запада плохой миной при плохой игре.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.