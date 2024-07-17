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Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Швейцарии в Нью-Йорке
Сюжет:

Госдеп отверг предложение Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине

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Фото: TASS/Nathan Howard
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Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер 16 июля отверг предложение главы МИД России Сергея Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале Госдепа.

«Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. <...> Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, ее земли», — сказал он.

Также Миллер добавил, что то, что российская сторона воспринимает в качестве угрозы, на самом деле якобы является «демократией, функционирующей на ее границах». Таким образом, Вашингтон отверг точку зрения Москвы по поводу пути решения украинского конфликта и планирует и дальше вести сотрудничество с киевским режимом, чтобы достичь «справедливого и прочного мира» при помощи якобы дипломатии.

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В тот же день Сергей Лавров на министерских дебатах в СБ ООН подчеркнул, Россия готова к поиску баланса интересов в контексте мирного урегулирования украинского кризиса. Он указал, что для мирного завершения конфликта Москва предлагает раз и навсегда устранить его первопричины. Глава МИД РФ отметил, что урегулирование должно включать в себя снятие угроз для России, исходящих со стороны Запада.

Тогда же он обратил внимание на то, что НАТО развязала руками властей в Киеве кризис на Украине, а теперь альянсу мало этого конфликта и он продолжает нагнетать напряженность, подвергая опасности и другие регионы.

Также в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерениях представить в ООН оценки украинского кризиса.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» заявила, что западные дипломаты проявляют лицемерие, когда говорят о необходимости соблюдать международные права и не вмешиваться во внутренние дела других государств. Она отметила, что несмотря на попытки Запада обвинить Россию в ситуации на Украине, мировая общественность понимает, что кто на самом деле в течение десятилетий дестабилизировал международные отношения и сейчас это отрицает.

До этого, 7 июля, Лавров отметил, что запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты не могли бы достичь территории России без прямого участия США в вопросе целеуказания и наведения. При этом он обратил внимание, что США и НАТО уверяют, что не воюют с Россией. Он назвал подобные действия Запада плохой миной при плохой игре.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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