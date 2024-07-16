Лавров заявил о намерениях представить в ООН оценки украинского кризиса

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерении представить в ООН оценки украинского кризиса. Об этом он заявил журналистам 16 июля.

«Они (западные политики. — Ред.) говорят в защиту, как они формулируют, международного права, суверенитета и территориальной целостности, они забывают напрочь про другие важнейшие компоненты международного права, такие, как право нации на самоопределение, суверенное равенство всех государств — членов ООН, и забывают о том, что Генеральная Ассамблея уже давно вынесла решение, как трактовать различные положения Устава», — отметил дипломат.

Лавров уточнил, что данное решение было сформулировано в 1970 году, когда была принята Декларация о принципах отношений между государствами на основе Устава ООН. Так, в ней прописано, что все обязаны уважать территориальную целостность тех стран, чьи правительства соблюдают принцип самоопределения народов и представляют всё население, проживающее на данной территории.

На фоне этого министр задался вопросом о том, кого представляют экс-президент Украины Петр Порошенко и текущий глава государства, полномочия которого истекли 20 мая, Владимир Зеленский.

«Кого представляли те, кто совершили госпереворот в Киеве? Поэтому это всё от лукавого. Полный правовой нигилизм. И мы об этом еще подробно завтра на большой пресс-конференции поговорим», — заключил он.

Ранее, во вторник, на дебатах в СБ ООН глава МИД РФ подчеркнул, что НАТО развязала руками властей в Киеве кризис на Украине, а теперь альянсу мало этого конфликта и он продолжает нагнетать напряженность, подвергая опасности и другие регионы.

Также во вторник министр подчеркнул, что Россия готова к поиску баланса интересов в контексте мирного урегулирования украинского кризиса. Он указал, что для мирного завершения конфликта Москва предлагает раз и навсегда устранить его первопричины. Лавров подчеркнул, что урегулирование должно включать в себя снятие угроз для России, исходящих со стороны Запада.

До этого, 7 июля, Лавров отметил, что запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты не могли бы достичь территории России без прямого участия США в вопросе целеуказания и наведения. При этом он обратил внимание, что США и НАТО уверяют, что не воюют с Россией. Он назвал подобные действия Запада плохой миной при плохой игре.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.