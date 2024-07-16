Захарова уличила западных дипломатов в лицемерии после заседания Совбеза ООН

Западные дипломаты проявляют лицемерие, когда говорят о необходимости соблюдать международные права и не вмешиваться во внутренние дела других государств. Об этом 16 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями».

«Весь мир понимает, что то, что они произносят — абсолютное лицемерие, а порой просто вранье. Вы послушайте, что говорит вот эта тройка постоянных членов Совбеза: Британия, США и Франция. Они <...> заявили, что нельзя в соответствии с международным правом вмешиваться во внутренние дела других государств, становиться агрессором <...>. И все <...> понимают, что они говорят сами о себе. И у всех тут же возникают картины Сирии, Ливии, Ирака и, кстати говоря, Югославии, того, что творится сейчас на Украине», — высказалась дипломат.

Захарова отметила, что несмотря на попытки Запада обвинить Россию в ситуации на Украине, мировая общественность понимает, что кто на самом деле в течение десятилетий дестабилизировал международные отношения и сейчас это отрицает.

Также в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерениях представить в ООН оценки украинского кризиса.

Ранее, 16 июля, на дебатах в СБ ООН глава МИД РФ подчеркнул, что НАТО развязала руками властей в Киеве кризис на Украине, а теперь альянсу мало этого конфликта и он продолжает нагнетать напряженность, подвергая опасности и другие регионы.

Кроме этого, во время заседания СБ ООН Лавров назвал «красочным» выступление постпреда США при организации Линды Томас-Гринфилд. В своей речи она очередной раз повторила опровергаемые Россией тезисы по теме конфликта на Украине, которые западные государства постоянно транслируют.

До этого, 7 июля, министр заявил, что запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты не могли бы достичь территории России без прямого участия США в вопросе целеуказания и наведения. При этом он обратил внимание, что США и НАТО уверяют, что не воюют с Россией. Он назвал подобные действия Запада плохой миной при плохой игре.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.