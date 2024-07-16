Лавров назвал выступление постпреда США в Совбезе ООН «красочным»

Во время заседания Совета Безопасности (СБ) ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 16 июля, назвал «красочным» выступление постпреда США при организации Линды Томас-Гринфилд.

«Благодарю представителя Соединенных Штатов за красочное выступление», — сказал он.

Томас-Гринфилд в своей речи очередной раз повторила опровергаемые Россией тезисы по теме конфликта на Украине, которые западные государства постоянно транслируют.

Ранее, во вторник, на дебатах в СБ ООН глава МИД РФ подчеркнул, что НАТО развязало руками властей в Киеве кризис на Украине, а теперь альянсу мало этого конфликта и он продолжает нагнетать напряженность, подвергая опасности и другие регионы.

До этого, 7 июля, глава МИД РФ отметил, что запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты не могли бы достичь территории России без прямого участия США в вопросе целеуказания и наведения. При этом он обратил внимание, что США и НАТО уверяют, что не воюют с Россией. Он назвал подобные действия Запада плохой миной при плохой игре.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.