Мир с плесенью: РФ не получила от Берна предложения по новой конференции

Швейцария работает с Украиной над продолжением мирного процесса по урегулированию конфликта, заявили «Известиям» в пресс-службе МИД этой страны. При этом в дипведомстве подчеркнули: мирный процесс «немыслим без России». Однако посольство РФ в Берне сообщило, что швейцарская сторона не направляла Москве никаких обращений по проведению второй международной конференции по Украине. Кроме того, от ЕС пока не последовало никакой реакции на предложения Владимира Путина по решению кризиса. Между тем на Западе растет число сторонников урегулирования, предполагающего прекращение огня и фактическую заморозку конфликта по линии соприкосновения. Этот подход продвигают экс-президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Но в экспертом сообществе считают, что он невыгоден для России.

Второй «саммит мира» по Украине

Швейцария и Украина продолжают работу над продвижением «формулы Зеленского». Первый «саммит мира», прошедший на швейцарском курорте Бюргеншток 15–16 июня, не дал желаемых результатов. Встреча, заявлявшая целью выработать «общее понимание пути к справедливому и прочному миру на Украине, который стал бы основой мирного процесса», прошла впустую.

В Берне практически сразу признали, что основной проблемой саммита было отсутствие России и Китая. Не приехали на него также представители многих стран — членов ООН. Тем не менее Берн в настоящий момент работает с Киевом над продолжением мирного процесса по Украине. Об этом «Известиям» сообщили в МИД Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский (полномочия истекли 20 мая 2024 года) во время мирной конференции по Украине, Швейцария, 16 июня 2024 года Фото: TASS/EPA/POOL/MICHAEL BUHOLZER

— Мы поддерживаем контакт с Украиной и работаем над дальнейшими шагами. Целью саммита в Швейцарии было инициирование мирного процесса. Швейцария убеждена, что Россию необходимо включить в него по мере его продвижения. Мирный процесс немыслим без России, — сказала представитель пресс-отдела швейцарского МИДа Элиза Рагги.

Посольство России в Берне при этом сообщило «Известиям», что швейцарская сторона не направляла РФ какие-либо обращения по поводу проведения второй мирной конференции по Украине.

— Швейцарские власти не направляли российской стороне никаких обращений. Позиция России между тем хорошо известна: мы не станем участвовать в мероприятиях, где продвигается «формула мира» Зеленского или иные схожие «планы», представляющие собой ультиматум в адрес России, — отметили дипломаты. — Без российского же участия любые разговоры об урегулировании на Украине бессмысленны и лишены каких-либо перспектив. «Документы» и «декларации» по итогам таких мероприятий мы будем рассматривать как ничтожные и не представляющие добавленной стоимости для начала настоящих мирных переговоров.

«Формула мира» Владимира Зеленского, впервые предложенная осенью 2022 года, содержит 10 пунктов и предполагает в том числе восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Однако чтобы привлечь как можно больше стран Глобального Юга, таких как Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, в Бюргенштоке сосредоточились на обсуждении лишь трех пунктов: ядерная и продовольственная безопасность, обеспечение судоходства и обмен военнопленными.

Еще в середине июня Берн сообщил, что следующим местом проведения «саммита мира» может стать Саудовская Аравия. В этой стране, в Джидде, в августе 2023 года уже проходила международная встреча, посвященная обсуждению «формулы Зеленского». Однако одобрения всех ее пунктов Киеву добиться не удалось. Кроме того, в западных СМИ писали, что в декабре того же года в Эр-Рияде прошла тайная встреча советников по нацбезопасности стран G7, на которой также присутствовали представители Индии и Турции.

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Швейцария ожидает, что второй «саммит мира» пройдет до президентских выборов в США, то есть до 5 ноября, сообщил ранее пресс-секретарь МИД страны Николя Бидо. 15 июля Владимир Зеленский раскрыл подробности подготовки к новой конференции. По его словам, первая встреча пройдет в конце июля — начале августа в Катаре (будет посвящена энергетической безопасности), вторая — в августе в Турции (сосредоточится на вопросах свободного мореходства и продовольственной безопасности), третья — в сентябре в Канаде (на ней обсудят вопросы обмена пленных).

— Мы будем готовы максимально приблизить второй саммит, и считаю, что представители России должны быть на втором саммите, — заявил Зеленский.

В Госдепе США приветствовали готовность Украины пригласить РФ. Однако в Кремле сдержанно отреагировали на слова украинского президента.

— Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира. Поэтому что он (Зеленский. — «Известия») имеет в виду, наверное, надо сначала понять, — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В преддверии «саммита мира» в Швейцарии президент РФ Владимир Путин изложил российские условия запуска мирного процесса. Он подразумевает полный вывод украинских войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, причем в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Кроме того, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, если он официально объявит об отказе от стремления вступить в НАТО.

Солдат ВСУ Фото: REUTERS/Stringer

Среди других условий мира также демилитаризация и денацификация Украины, признание Киевом новых регионов (включая Крым и Севастополь), частью России, а также отмена всех западных санкций. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров заявили, что в Москве ожидают рассмотрения предложений в ближайшее время. В посольстве РФ в Брюсселе сообщили «Известиям», что никакой реакции со стороны Евросоюза не последовало.

— По состоянию на сегодняшний день (16 июля. — «Известия»), по дипломатическим каналам со стороны евроструктур на предложения России какая-либо реакция в постпредство не поступала, — заявили в пресс-службе диппредставительства.

Подходы Запада по вопросу мира на Украине

До недавнего времени на Западе именно «формула мира» Зеленского была доминирующей формой достижения мира на Украине. Однако поскольку она не нашла понимания среди ключевых стран Глобального Юга и не учитывает территориальные изменения с 2022 года, в западном сообществе стали усиливаться позиции тех, кто выступает за немедленное прекращение огня по линии соприкосновения и, по сути, заморозку конфликта.

В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, после того как его страна стала председателем в Совете ЕС, совершил дипломатическое турне, во время которого встретился с руководством Украины, России, Китая и Турции. Венгерский премьер также провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом, который, как он ожидает, сможет выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом в случае победы на ноябрьских выборах.

«Я могу с уверенностью сказать, что сразу после своей победы на выборах он не будет ждать до своей инаугурации, а сразу же будет готов действовать как мирный маклер. У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет», — публикует немецкое издание Bild выдержку из письма Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Председатель КНР Си Цзиньпин (третий справа) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (третий слева) во время встречи в государственном гостевом доме Дяоюйтай Фото: TASS/AP/Vivien Cher Benko

В конце июня агентство Reuters представило план двух ключевых советников Дональда Трампа (начальников штабов в Совете нацбезопасности в период его президентства с 2017 по 2021 год): генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога и Фреда Флейтца. Этот план, предположительно, может быть утвержден в случае победы Трампа на выборах. Согласно ему, Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров. В то же время американские власти предупредят Москву об усилении поддержки Киева в случае любого отказа от диалога. По задумке, во время мирных переговоров будет достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта». К слову, Трамп ранее заявлял, что Украина проигрывает на поле боя.

— Я думаю, что 80–90% жителей Запада поддерживают подход Трампа и Орбана по окончанию конфликта. Правящие элиты не руководят вопреки желаниям своих избирателей, — заявил «Известиям» немецкий политолог Айке Хамер. — Их подход им кажется более гуманным. Они задаются вопросом: какая разница, кому принадлежат территории. Более важно, в каких условиях живут люди.

В Европе на антивоенных позициях (прекращение огня и старт переговоров) стоят не только правые консервативные силы, но и левые. Депутат бундестага от партии «Левые» Зёрен Пельман считает: если Трамп придет к власти, США перестанут форсировать военные действия на Украине.

— США имеют решающее влияние на Киев. По крайней мере, есть некоторые признаки того, что Дональд Трамп не хочет форсировать войну на Украине и открыт для дипломатического пути . Назначение вице-президентом Джеймса Дэвида Вэнса, политика, выступающего против поставок оружия Украине, представляет собой такую ​​тенденцию. Но с такими ожиданиями следует быть осторожными, поскольку Трамп внес значительный вклад в милитаризацию этого конфликта, — сказал он «Известиям».

Фото: TASS/AP/Alex Brandon

В российском экспертом сообществе осторожно относятся к плану Трампа. Профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко считает, что России невыгодны ни «формула Зеленского», ни возможные предложения Дональда Трампа.

— Едва ли на Западе есть наивные люди, которые считают, что Украина вернется к границам 1991 года. На конференции в Бюргенштоке это делалось с совершенно иной целью: Запад хотел, чтобы под «формулой Зеленского» подписались Китай и Индия, чтобы был вбит клин между Россией и Китаем. Тогда КНР для России была бы предателем и между Москвой и Пекином возникли бы очень серьезные противоречия. Но поскольку это не получилось, Запад стал отходить от этой формулы, — сказал он «Известиям». — Я очень опасаюсь подхода Трампа и Орбана, потому что это будет крайне невыгодный вариант мирного урегулирования.

По мнению эксперта, заморозка конфликта по линии соприкосновения и внеблоковый статус Украины не будут гарантировать того факта, что Запад и США перестанут оказывать Киеву военную поддержку.