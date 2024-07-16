Советник Трампа рассказал о самочувствии экс-главы Белого дома после покушения

Бывший глава Белого дома, кандидат-республиканец на пост американского президента Дональд Трамп чувствует себя отлично после покушения. Об этом 16 июля рассказал старший советник Трампа Крис Ласивита в ходе мероприятия на полях съезда Республиканской партии США в Милуоки, штат Висконсин.

«Он замечательный человек, ему пришлось иметь дело со многими вещами, но он сильный, у него всё отлично», — сказал Ласивита.

Накануне, 15 июля, экс-президент США Дональд Трамп прибыл на национальный съезд Республиканской партии, впервые появившись на публичном мероприятии после покушения на митинге в штате Пенсильвания. Республиканец вышел к сторонникам с перевязанным ухом.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован снайпером ФБР.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует посетить съезд Республиканской партии.

Кроме того, 16 июля, агентство Reuters сообщило, что секретная служба США допустила роковую ошибку, поскольку не внесла здание, с которого стрелял покушавшийся на экс-президента Дональда Трампа, в так называемый периметр безопасности.