Reuters сообщило о «роковой ошибке» службы безопасности при покушении на Трампа

Секретная служба США допустила роковую ошибку, поскольку не внесла здание, с которого стрелял покушавшийся на экс-президента Дональда Трампа, в так называемый периметр безопасности. Об этом 16 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух бывших сотрудников спецслужбы.

Уточняется, что зрители выступления Трампа предупреждали службы о человеке на крыше. Однако после покушения служба заявила, что здание, расположенное примерно в 140 м от сцены, где выступал Трамп, вышло за пределы зоны, отведенной для мероприятия на открытом воздухе. При этом, передают журналисты, местная и федеральная полиция сообщили, что это не входит в их обязанности.

«Секретная служба заявила, что здание находится за пределами периметра. Это неправда. Оно должно было быть внутри периметра. Это колоссальный провал», — подчеркнул один из собеседников агентства.

Кроме того, накануне газета The New York Post заявила, что директор Секретной службы США Кимберли Читл могла получить свою должность благодаря покровительству первой леди Джилл Байден. Также в понедельник чиновница взяла на себя ответственность за покушение, но заявила, что не уйдет со своего поста.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.