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Директор Секретной службы США получила должность благодаря покровительству

New York Post: Кимберли Читл получила свою должность благодаря покровительству
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Фото: AP/Morry Gash
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Директор Секретной службы США Кимберли Читл могла получить свою должность благодаря покровительству первой леди Джилл Байден. Об этом сообщила 15 июля газета New York Post.

Читл столкнулась с возмущением конгресса и призывами уйти в отставку из-за промахов в обеспечении безопасности, которые привели к покушению на бывшего президента США Дональда Трампа, отмечает издание.

Она возглавила агентство по охране президента в 2022 году после трехлетнего пребывания на посту старшего директора по глобальной безопасности в компании PepsiCo. До этого она проработала в Секретной службе 27 лет, начиная с администрации Клинтона, отмечает New York Post.

По словам четырех источников, Читл нравилась Джилл Байден и ее старшим помощникам, включая главного советника Энтони Бернала.

«Она работала в команде второй леди доктора Байден, и Энтони продвигал ее», — рассказал инсайдер из числа демократов.

При этом источник добавил, что Бернал не имеет опыта работы в сфере национальной безопасности или правоохранительных органов. По его словам, он «не должен влиять на выбор директора Секретной службы США».

«Я слышал, что в то время, когда ее кандидатура рассматривалась на пост директора, Энтони проталкивал ее как вариант», — сообщил другой источник.

New York Post также отмечает, что Байден упомянул о связи Читл с его семьей во время ее назначения в 2022 году.

«Мы с Джилл не понаслышке знаем о преданности Ким своей работе, людям и миссии Секретной службы», — цитирует газета слова президента.

«Когда Ким служила в моей охране, когда я был вице-президентом, мы стали доверять ее суждениям и советам», — добавил Байден о выборе ее кандидатуры.

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Ранее в этот же день директор Секретной службы США Кимберли Читл в интервью ABC News взяла на себя ответственность за покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако заявила, что не уйдет со своего поста.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

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