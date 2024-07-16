Директор Секретной службы США получила должность благодаря покровительству

Директор Секретной службы США Кимберли Читл могла получить свою должность благодаря покровительству первой леди Джилл Байден. Об этом сообщила 15 июля газета New York Post.

Читл столкнулась с возмущением конгресса и призывами уйти в отставку из-за промахов в обеспечении безопасности, которые привели к покушению на бывшего президента США Дональда Трампа, отмечает издание.

Она возглавила агентство по охране президента в 2022 году после трехлетнего пребывания на посту старшего директора по глобальной безопасности в компании PepsiCo. До этого она проработала в Секретной службе 27 лет, начиная с администрации Клинтона, отмечает New York Post.

По словам четырех источников, Читл нравилась Джилл Байден и ее старшим помощникам, включая главного советника Энтони Бернала.

«Она работала в команде второй леди доктора Байден, и Энтони продвигал ее», — рассказал инсайдер из числа демократов.

При этом источник добавил, что Бернал не имеет опыта работы в сфере национальной безопасности или правоохранительных органов. По его словам, он «не должен влиять на выбор директора Секретной службы США».

«Я слышал, что в то время, когда ее кандидатура рассматривалась на пост директора, Энтони проталкивал ее как вариант», — сообщил другой источник.

New York Post также отмечает, что Байден упомянул о связи Читл с его семьей во время ее назначения в 2022 году.

«Мы с Джилл не понаслышке знаем о преданности Ким своей работе, людям и миссии Секретной службы», — цитирует газета слова президента.

«Когда Ким служила в моей охране, когда я был вице-президентом, мы стали доверять ее суждениям и советам», — добавил Байден о выборе ее кандидатуры.

Ранее в этот же день директор Секретной службы США Кимберли Читл в интервью ABC News взяла на себя ответственность за покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако заявила, что не уйдет со своего поста.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.