Наврать высоту: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной

Предварительная версия крушения Superjet «Газпром авиа» под Коломной — неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки во время техобслуживания с отклонением примерно в пять градусов . Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ситуацией. В результате в наборе высоты недостоверные показания с датчиков привели к несвоевременной активации системы защиты, предохраняющей самолет от выхода на режимы сваливания, сама система и направила SSJ-100 в землю . У пилотов же, как пояснили «Известиям» в отрасли, не было времени распознать этот отказ и выйти из пикирования, избежав столкновения с землей .

Нарушил эксплуатацию

Один из техников Луховицкого авиазавода (филиал ОАК) в нарушение руководства по эксплуатации установил два из четырех датчиков угла атаки с отклонением примерно в пять градусов . В результате при наборе высоты недостоверные показания с них привели к несвоевременной активации системы защиты, предохраняющей самолет от выхода на режимы сваливания, которая сама и направила Superjet в землю . Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Как пояснили редакции в отрасли, у пилотов не было времени распознать этот отказ и выйти из пикирования, избежав столкновения с землей .

Дым на месте падения самолета «Суперджет» в Коломенском районе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Если допущена ошибка при монтаже, они (датчики угла атаки. — «Известия») передают некорректные данные в систему управления. Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле он летит навстречу земле. Предварительно, вырисовывается примерно такая картина , — сказал собеседник, знакомый с ситуацией.

Он подчеркнул, что перед вылетом судно проходило регламентное техническое обслуживание, а полет носил тестовый характер . Сейчас выясняется, на каком этапе могла произойти ошибка и кто конкретно осуществлял эту работу. По словам источника, официальные выводы будут сделаны после расследования, но уже сейчас есть основания полагать, что причиной катастрофы стал человеческий фактор .

— Superjet — хороший самолет, за всю историю его полетов не было ни одного случая, чтобы судно этого типа разбилось из-за технического состояния , — добавил собеседник.

Справка «Известий» Датчик угла атаки представляет собой устройство, имеющее флажок-флюгер, расположенный на фюзеляже снаружи самолета. На Superjet их четыре, по два с каждой стороны. Они предназначены для определения так называемого угла атаки — угла между продольной осью самолета и вектором скорости.

Представитель «Ростеха» призвал дождаться выводов официального расследования. В ОАК не стали комментировать версию катастрофы. «Известия» также направили запросы в Минтранс и МАК.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

12 июля в Подмосковье произошло крушение самолета Sukhoi Superjet 100. На борту воздушного судна пассажиров не было, там находились три члена экипажа. Они погибли . Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году. Борт вылетел с завода в Луховицах после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково. В качестве версий крушения рассматривался отказ обоих двигателей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). МАК сформировал комиссию, которая занимается расследованием катастрофы.

Центр технического обслуживания и ремонта воздушных судов гражданской авиации (ТОИР) на Луховицком заводе, сотрудники которого и занимались техобслуживаем SSJ-100, работает с 2020 года, численность персонала составляет 81 человек. За это время центр выполнил тяжелую форму техобслуживания (C-check) на 25 Superjet различных авиакомпаний, в том числе «России», «Газпром авиа» и СЛО «Россия». Замечаний от эксплуатантов не поступало.

Потребовали порядка

Уже через два дня после катастрофы оперативно-ситуационный центр разработчика Superjet — ПАО «Яковлев» — выпустил информационное письмо о необходимости строгого соблюдения руководства по эксплуатации при замене датчиков угла атаки на SSJ. С соответствующим документом 15 июля ознакомились «Известия».

В нем производитель призывает при замене датчиков угла атаки уделять особое внимание совмещению отметок и отверстий на накладке и на фюзеляже, с которого она была снята . В информационном письме также рекомендуется осуществлять двойной контроль качества и полноты работ. Кроме того, необходимо исключить одновременную замену двух датчиков силами одного специалиста .

Шасси на месте падения самолета «Суперджет» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам источника, близкого к Минтрансу, руководство по технической эксплуатации Superjet (документ разработчика) не содержит требований о двойном контроле правильности замены датчиков угла атаки, а также об исключении случаев одновременного выполнения этих работ на двух и более датчиках силами одного специалиста . ПАО «Яковлев» выпустил их только через два дня после катастрофы и пока только в виде рекомендаций.

Подкинули версий

Причина не может быть только в одной технике, она — в самой системе , считает собеседник «Известий», непосредственно вовлеченный в поддержание летной годности Superjet. По его словам, замена датчиков, согласно требованиям Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), должна выполняться либо под контролем другого специалиста, либо двумя техниками, чтобы исключить ошибки . При этом в российских федеральных авиационных правилах такие требования отсутствуют , указал он. Их либо сами организации по техобслуживанию для себя прописывают (например, как крупные провайдеры, которые успели поработать под EASA), либо вообще такое не внедряют, поскольку не требует законодательство.

— Специалисты всегда делают «защиту от дурака». К сожалению, на Superjet не все элементы имеют такую защиту , — рассказал авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia Андрей Патраков. — Датчик скоростей там иностранный, а вот компоновку делали отечественные конструкторы. Датчики ставятся в специальную накладку, которая тоже может крепиться неправильно . Получается двойной риск ошибки.

Машины лесной охраны на месте падения самолета «Суперджет» Фото: ИЗВЕСТИЯ

По его словам, проблему решали с помощью красных рисок, которые в итоге всех еще больше запутывали. Для сравнения, на Boeing 737 или на Airbus А320 датчики невозможно установить неправильно из-за формы детали , отметил эксперт.

— Когда проектировался SSJ-100, собрался замечательный коллектив инженеров, элита отечественного самолетостроения, однако руководство работами осуществлялось КБ «Сухого», условно говоря, военными инженерами, а у них иной подход в проектировании . Было много споров, но почему-то руководство в основном принимало точку зрения военных специалистов, — отметил Андрей Патраков.

Вопросы вызывает и сам допуск самолета к полету, добавил он.

— После тяжелой формы обслуживания, которая проводится раз в 10 лет, обязателен облет техники для проверки работоспособности всех систем . Там должны сидеть летчики-испытатели, готовые к нештатному развитию событий. А за штурвалом оказались гражданские пилоты с небольшим опытом , работавшие на чартерах по перевозке вахтовиков. Они могли не справиться с возникшими трудностями в пилотировании, — полагает эксперт.

На Superjet установлена система, корректирующая ошибки экипажа. Она пользуется показаниями тех самых датчиков и отлично подстраховывает пилотов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Но если датчики дают неверную информацию, то система считает ее достоверной и блокирует действия пилотов , — добавил Андрей Патраков. — В рассматриваемом случае неверно работали два датчика из четырех. Программа в этом случае сама выбирает, какой информации верить . В итоге компьютер, вероятно, стал препятствовать действиям пилотов.

В этом случае помогает только отключение программы, однако гражданские пилоты это делать не умели , отметил эксперт.

— По графикам видно, как пилоты пытались выправить самолет и в первом раунде у них получилось, программа посчитала их действия неправильными и вновь направила самолет к земле, корректируя управление таким образом, чтобы не дать летчикам выправить самолет, — рассказал Андрей Патраков.

По его словам, похожая ситуация произошла с самолетами Boeing 737 MAX 8 в 2018–2019 годах . Тогда разбились два лайнера из-за ошибочных действий системы управления MCAS, которая тоже опускала нос самолета, чтобы предотвратить несуществующее сваливание .

По словам пилота гражданской авиации Андрея Литвинова, система так работает, что переводит самолет в режим пикирования, и уже неважно, как пилот управляет сайдстиком. Пока система не восстановит скорость, она как бы изолирует человека . Пилот не может быстро распознать проблему, также на ситуацию влияет и малая высота.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Я всегда об этом говорил молодым летчикам: «Не зацикливайтесь на приборах, отключайте автопилот и пилотируйте, тем более днем видимость хорошая, двигатели работают», — отметил он.

Скорее всего, летчики на SSJ-100 впали в ступор и потеряли контроль , добавил Андрей Литвинов.

— Комиссия по расследованию авиапроисшествий и следователи прокуратуры проводят мероприятия, в том числе связанные с изучением качества работ, выполненных в ходе обслуживания данного ВС, а также с изучением того, как организованы такие работы в целом , — сказал «Известиям» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. — Если в ходе проверок выявляются случаи несоблюдения установленных норм, к организациям предъявляются требования об устранении недочетов . В критических случаях возможна приостановка деятельности организаций по отдельным направлениям, вплоть до отзыва разрешительных документов без права их восстановления.

Какие решения авиационные власти примут в данном случае — будет зависеть от того, что обнаружат во время проверок , считает эксперт.