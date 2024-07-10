Детальный сбор: промкомплекс для выпуска запчастей на Airbus и Boeing запустят в августе

Площадка для выпуска в России деталей для самолетов Airbus и Boeing будет готова уже в августе . «Росатом» и «Аэрофлот» завершат реконструкцию такого промышленного комплекса, рассказали в авиакомпании. Там планируется выпускать компоненты для систем кондиционирования, электроснабжения и освещения самолетов, а также элементы аварийно-спасательного, кислородного и противопожарного оборудования . Все отечественные аналоги будут иметь сертификаты и допуск авиавластей к использованию на иностранных лайнерах.

Больше российских деталей

О начале такого сотрудничества «Росатома» и «Аэрофлота» было объявлено еще на полях VIII Восточного экономического форума в сентябре 2023 года. Тогда генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в скором времени будет создана промышленная база для выпуска авиационных комплектующих для самолетов иностранного производства. Необходимость в этом возникла после введения санкций на поставки запчастей в Россию . На форуме между двумя компаниями был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в сфере разработки, испытаний, производства и обслуживания авиационной техники.

Разработкой авиадеталей занялся дивизион госкорпорации «Росатом» — АО «Наука и инновации». Уже реализован проект по импортозамещению воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов Boeing и Airbus . Конструкторское решение по заданию «Аэрофлота» разработали специалисты Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского (ГНЦ РФ — ФЭИ), входящего в научный дивизион «Росатома». Как рассказали «Известиям» в «Аэрофлоте», там же налажено и их производство. Расчетный ресурс отечественных фильтров превышает показатели зарубежных аналогов на 20–25% .

Фото: РИА Новости/Антон Подгайко

В авиакомпании также сообщили, что в 2024 году «Росатом» существенно расширит поставки комплектующих для авиации в рамках программ импортозамещения . В августе планируется завершение реконструкции производственного комплекса, предназначенного для восстановительных ремонтов компонентов бортового оборудования лайнеров «Аэрофлота» иностранного производства. В нем должны ремонтироваться и обслуживаться системы кондиционирования, электроснабжения и освещения Airbus и Boeing . Также планируется выпуск бытового, аварийно-спасательного, кислородного и противопожарного оборудования.

Параллельно идет сертификация продукции по стандартам Федеральных авиационных правил (ФАП-109). В ближайший месяц «Росатом» подаст заявку на получение одобрения производственных мощностей (сертификат ФАП-21G) для изготовления металлических, пластиковых, композиционных изделий для авиации, добавили в «Аэрофлоте».

Как сообщали ранее в «Росатоме», подразделение топливного дивизиона госкорпорации, а именно Чепецкий механический завод (АО «ЧМЗ») освоил изготовление титановых прутков для авиаотрасли . В настоящее время ЧМЗ освоена технология производства четырех титановых сплавов и более 20 изделий титановой продукции для авиации .

Фото: РИА Новости/Антон Подгайко

— Это можно считать точкой формирования нового авиационного направления в «Росатоме» , — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Аэрофлота». — Вся работа ведется в тесном взаимодействии с конструкторским департаментом «Аэрофлота» и Росавиацией.

Там также отметили, что на предприятиях атомной отрасли создается централизованная система сертифицированного авиационного производства, необходимого для импортозамещения компонентов и расходных материалов воздушных судов . Часть лабораторий уже проверила Росавиация на предмет их обязательной аккредитации в соответствии с требованиями ФАП-135, и в настоящее время ожидается решение.

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В конце июня по заказу «Аэрофлота» один из заводов «Росатома» выпустил первую установочную партию замков (50 штук) для багажно-грузовых отсеков всего флота Airbus А320/321, оборудованных системой контейнерной загрузки багажников . Замки для фиксации контейнеров начнут устанавливаться в ближайшие недели во время выполнения форм периодического техобслуживания. Эти детали отечественного производства дешевле на 40% относительно оригинальной запчасти и не уступают им по качеству и требованиям безопасности , сказали в авиакомпании.

— На указанных компонентах отрабатывался процесс разработки, изготовления, испытаний и сертификации авиадеталей , — уточнили в «Аэрофлоте». — Наиболее востребованными сейчас остаются различные фильтры, колеса, элементы интерьера, масла и прочие детали, которые меняются регулярно в соответствии с плановыми формами технического обслуживания .

В «Росатоме» подтвердили «Известиям» расширение сотрудничества с «Аэрофлотом», однако от подробных комментариев отказались. «Известия» направили запросы в Минтранс и Росавиацию.

«Проба пера» в авиастроении

По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, атомный гигант имеет компетенции в инжиниринге, располагает производственным потенциалом и технологиями, а также видит необходимость в диверсификации деятельности . Поэтому совместный проект важен и для «Росатома», и для «Аэрофлота», а в перспективе и для других российских перевозчиков и авиапроизводителей.

Эксперт отметил, что «Росатому» потребуется пройти аудиты со стороны российских авиавластей и получить лицензию Минпромторга и сертификаты Росавиации. При этом для того, чтобы поставлять запчасти на Airbus и Boeing перевозчиков РФ, каких-либо разрешений со стороны западных производителей не требуется . Российские авиакомпании не выполняют полеты в эти регионы, поэтому вопрос о том, как к этому отнесутся в США или Евросоюзе, не стоит.

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— Дружественные и нейтральные страны признают легитимность решений российских авиавластей, и этого достаточно, — пояснил Олег Пантелеев.

В дальнейшем, по словам эксперта, отечественные компании смогут наращивать номенклатуру изделий для иностранных самолетов и для некогда совместных программ, таких как Sukhoi Superjet 100 . Если на первом этапе речь шла преимущественно о фильтрах, прокладках, элементах интерьера, других расходных материалах, то вскоре могут появиться отечественные аналоги для агрегатов шасси, гидравлики, системы кондиционирования воздуха и даже для силовых установок , считает эксперт.

— «Росатом» уже хорошо себя зарекомендовал. Когда встала необходимость быстро разработать материалы для замены санкционных импортных композитов для крыла МС-21, то помогли институты госкорпорации , — сказал «Известиям» главный редактор Avia.ru, авиаэксперт Роман Гусаров. — Для иностранных машин пока изготавливаются несложные комплектующие, такие как фильтры, резина, колеса, трубки, смазки и прочее, но вот делать что-то более серьезное смысла нет. Затраты на разработку и внедрение запасных частей для сложных технических узлов иностранных самолетов сопоставимы с проектированием и освоением деталей для новых лайнеров .

По словам эксперта, имеющиеся у отечественных авиакомпаний Airbus и Boeing прослужат еще лет десять, а затем их выведут из состава флота и заменят отечественными самолетами . Поэтому разрабатывать детали лучше для российских лайнеров, а иностранные ремонтировать за счет «серых» поставок, полагает эксперт.

Фото: РИА Новости/Антон Белицкий

— У «Росатома» сейчас непростые времена, когда он переживает сложности с экспортными рынками — как по строительству АЭС, так и по поставкам сборок ТВЭЛ, — пояснил «Известиям» заместитель руководителя аналитического центра ГоснИИ ГА Андрей Крамаренко. — Диверсификация и расширение бизнеса — это «проба пера», чтобы вместе с «Аэрофлотом» получить компетенции по разработке и сертификации авиакомпонентов и потом пойти в более серьезные вещи .