Атом и мир: в Обнинске состоялся II Международный молодежный ядерный форум

В Обнинске прошел II Международный молодежный ядерный форум Obninsk NEW, собравший более 900 участников из 100 стран мира. Дата мероприятия стала знаковой: именно в эти дни 70 лет назад в Обнинске состоялся запуск первой в мире АЭС. Серьезный юбилей подталкивает к серьезным обсуждениям: делегаты форума говорили о том, каким будет будущее мирного атома в следующие 70 лет, и что требуется сделать, чтобы Россия сохранила и укрепила свое мировое лидерство в отрасли. На форуме побывал корреспондент «Известий».

Широкое представительство

70-летие первой в мире Обнинской АЭС — знаковая дата, отмечаемая не только в России, но и во всем мире. II Международный молодежный ядерный форум стал ключевым событием в череде праздничных мероприятий: именно он дал возможность признанным экспертам и молодежи задуматься о том, каким образом отрасль будет развиваться как в ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Не зря форум прошел под девизом: «Мир, вдохновленный атомом: наша общая мечта на следующие 70 лет».

С важной датой участников форума поздравил президент России Владимир Путин. Его обращение зачитал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Глава государства обратился с поздравлениями к коллективу госкорпорации «Росатом» и ветеранам отрасли, подчеркнув, что запуск Обнинской АЭС стал яркой страницей в освоении мирного атома, дав старт развитию ядерной энергетики как в нашей стране, так и далеко за ее пределами.

Выступая перед участниками форума, Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что атомная энергетика — один из самых экологически чистых источников энергии, заявив, что сегодня Россия продолжает осваивать и развивать атомные технологии, которые находят все более широкое применение не только в энергетике, но и в медицине, в реализации национальной космической программы и в других сферах.

С приветственными видеообращениями к делегатам форума обратились также генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон. Приветствовал участников форума и губернатор Калужской области Владислав Шапша. В своем обращении он подчеркнул, что достижения ученых Обнинска, первого в России наукограда, стали возможны, в первую очередь, благодаря энергии молодых ученых, вклад которых в будущее развитие ядерных технологий невозможно переоценить. Глава региона выразил уверенность, что Обнинск непременно внесет значимый вклад в подготовку молодых кадров для отрасли, в которой, по подсчетам экспертов, через четверть века будет трудиться не менее 4 млн человек.

«Для этого вместе с „Росатомом“, в рамках развития международного образовательного и научного сотрудничества, мы создаем международный научно-образовательный центр. Эту идею поддержал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Возможно, среди вас есть те, кто вскоре вернется сюда за новыми знаниями», — обратился Владислав Шапша к участникам форума.

Всемирный атом

Подготовка квалифицированных кадров для развития ядерной отрасли станет важнейшей задачей на ближайшие десятилетия, подчеркивали участники форума. Причем реализовывать свои планы в этой сфере Россия планирует совместно с дружественными странами, всемерно развивая образовательное и научное сотрудничеств в ядерной сфере, помогая студентам из других государств строить и развивать у себя на родине не только атомную энергетику, но и наукоемкие проекты в других сферах, где работает сегодня энергия мирного атома. Дмитрий Чернышенко напомнил собравшимся о подписанном в мае президентском указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Согласно этому документу, к 2030 году в российских вузах будут обучаться до 500 тысяч иностранных студентов. И атомная отрасль, где у России сегодня есть значимые конкурентные преимущества, несомненно, станет флагманом этого процесса.

Кроме того, в планах у России, напомнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, — создание крупных научных кластеров Megascience, которые станут базой не только для научных разработок, но и для обучения будущих экспертов в области атомной промышленности, для разворачивания масштабных научных проектов в рамках международного сотрудничества.

Тем более, что интерес к отрасли среди российской молодежи растет.

Так, ежегодно более 20 российских вузов выпускают около 1,5 тысяч молодых специалистов в сфере ядерных технологий, однако в 2023 году число абитуриентов по данным специальностям достигло 2000 человек.

Значимость развития атомных технологий понимают не только в России. Выступая в рамках обсуждения на форуме, министр высшего образования, инноваций, науки и развития технологий Республики Зимбабве Амон Мурвира, заместитель главного экономиста, руководитель департамента кадровой политики Китайской национальной ядерной корпорации Ян Чаодун, сооснователь организации «Молодежь за энергетику Юго-Восточной Азии» Джитсай Сантапутра подчеркнули: глобальных целей противостояния климатическим изменениям невозможно достичь без атомной энергетики.

Вопросы изменения климата, доступ миллионов людей во всем мире к чистой воде и качественным продуктам питания — эти вопросы сегодня помогают решать атомные технологии, и роль образования в их дальнейшем развитии невозможно переоценить.

Учиться всегда

О символичности проведения форума именно в дни юбилея Обнинской АЭС упомянул в своем выступлении и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. На фоне начавшийся ядерной гонки в сфере вооружений именно советские ученые показали всем мирные возможности атома, напомнил он. По мнению Алексея Лихачева, сегодняшняя молодежь атомной отрасли достойна деяний основателей. «Меня вдохновляют люди сегодняшнего дня, которые развивают проекты внутри страны и за рубежом. И, конечно, вдохновляет работа с молодыми людьми: членами Impact Team 2050, амбассадорами российского ядерного образования, с теми, кто собрался сегодня на этом форуме. В будущем вы придете на наши места, а значит вы должны быть еще более образованными, умелыми и готовыми использовать силы и умения в интересах своего народа», — заявил он.

Сегодня атомная отрасль переживает особый этап: от развития ядерной энергетики атомщики перешли к развитию атомных технологий различного направления, которые в ближайшие десятилетия будут менять мир к лучшему. «Сейчас мы говорим не только об энергии, но и об атомных технологиях в целом, — и считаем их технологиями будущего, технологиями завтрашнего дня», — заявила в своем выступлении Джитсай Сантапутра.

О важности подготовки специалистов для атомной отрасли для ее активного развития и удержания приоритетных позиций России в данной области, говорила собравшимся и заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» по персоналу Татьяна Терентьева. Сегодня «Росатом» — не только лидер на международном ядерном рынке, но и центр развития компетенций для студентов и молодых специалистов не только России, но и дружественных стран, рассказала она. Академия «Росатома», в стенах которой проходил форум, сегодня готовит специалистов с самым широким спектром профессиональных компетенций не только в области ядерной энергетики, но и в сферах разработки новых материалов, квантовых технологиях, аддитивных материалах, ядерной медицине. Развивает корпорация и работу со школьниками, давая учащимся десятков российских школ возможность раскрыть свой потенциал, развить интерес к технологиям и науке завтрашнего дня.

Также на полях форума прошла Панельная дискуссия «Ядерная энергетика: как разложить на атомы и сделать знания о технологиях доступными для каждого», посвященная основным стереотипам в области атомных технологий. Спикеры развенчали мифы о том, что атомная энергетика небезопасна, что ее технологии устарели, что заниматься ей должны представители старшего поколения и что обучение по ядерным специальностям является сложным и не открывает перед молодежью и женщинами карьерных перспектив. Также совместно с МАГАТЭ был организован интерактивный семинар «Объясняя атом: как завоевать молодое поколение». На нем группа технических экспертов и молодежь обсудили наиболее эффективные практики продвижения ядерных технологий.