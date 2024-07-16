Горение складов со стройматериалами на Кубани локализовано на 1,2 тыс. кв. м
Горение складов со стройматериалами в Краснодаре локализовали на 1,2 тыс. кв. м. Об этом 16 июля сообщили в главке МЧС по региону.
«Пожар локализован на 1200 кв. м», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее в этот день в городе загорелись два складских помещения и административное здание на площади около 1 тыс. кв. м. Был объявлен второй ранг пожара. Сообщалось, что на месте работают свыше 50 специалистов и 17 единиц техники.
Днем ранее пожар разгорелся в Коктебеле. Огонь распространился на Карадагский заповедник, где есть занесенные в Красные книги виды растений и животных. В первый день площадь возгорания увеличилась с 20 до 30 га. К тушению были привлечены авиация МЧС и силы Росгвардии. К утру 16 июля огонь локализовали на 40 га.