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СМИ узнали о возможной отмене Вэнсом всей помощи Украине при победе Трампа

Sky News: Вэнс может отменить всю помощь Украине в случае победы Трампа
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Фото: Commons.wikipedia.org
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Сенатор США от штата Огайо Джей Ди Вэнс, которого бывший американский лидер, республиканский кандидат на этот пост Дональд Трамп планирует назначить вице-президентом в случае победы на выборах в этом году, может прекратить любую военную помощь Украине. Об этом 16 июля сообщило издание Sky News.

«Белый дом Трампа – Вэнса немедленно прекратит всю финансовую и военную помощь Украине», — заявило издание со ссылкой на источники в правительствах нескольких стран.

Sky News отмечает, что Вэнс вместе с Трампом, скорее всего, сосредоточатся на вопросах экономики США и большее внимание уделят соперничеству с Китаем и противодействию Ирану.

Сам Вэнс неоднократно заявлял, что ему «всё равно, что будет с Украиной», и призывал президента этой страны Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, самостоятельно остановить любые действия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сесть за стол переговоров.

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Ранее в этот день Вэнс в интервью телеканалу Fox News задался вопросом, каковы цели поддержки Украины и чего пытаются добиться союзники по НАТО, отправляя Киеву военную помощь. Кандидат в вице-президенты США добавил, что, если бы американским лидером был Трамп, специальная военная операция на Украине не началась бы. При этом многие сенаторы-демократы разделяют эту позицию.

Тогда же Вэнс рассказал, что в случае победы на выборах президента США в ноябре 2024 года Трамп станет посредником на переговорах между Москвой и Киевом, чтобы наконец завершить этот конфликт. Кандидат в вице-президенты США уверен, что политика Трампа поможет избежать ядерной войны.

Сенатор Вэнс неоднократно публично осуждал решения действующего президента США Джо Байдена. Так, он назвал одобрение ударов ВСУ по территории РФ безумным решением, которое приближает мир к масштабному конфликту. Кроме того, он призывал ограничить дополнительную помощь Украине, подготовив законопроект, согласно которому поставки оружия и влияние Байдена на них будут значительно ограничены.

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