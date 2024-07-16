Кандидат в вице-президенты США Вэнс поинтересовался целями поддержки Украины

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News 16 июля поинтересовался целями поддержки Украины.

«Какова цель? Чего мы пытаемся достичь?» — спросил Вэнс, говоря о миллиардных тратах Вашингтона на нужды Киева.

Вэнс добавил, что, будь Дональд Трамп президентом, Россия бы не начала спецоперацию на Украине. С его высказываем согласны многие сенаторы-демократы. Также Вэнс отметил, что Трамп в случае победы на предстоящих выборах начнет переговоры с Россией, чтобы завершить конфликт на Украине.

Сенатор Вэнс неоднократно публично осуждал решения действующего президента США Джо Байдена. Так, он назвал одобрение ударов ВСУ по территори РФ «безумным» решением, которое приближает мир к масштабному конфликту. Кроме того, он призывал ограничить дополнительную помощь Украине, подготовив законопроект, согласно которому поставки оружия и влияние Байдена на них будут значительно ограничены.