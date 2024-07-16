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Мишустин поручил проработать предложения по улучшению железнодорожной сети в СКФО

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Председатель правительства Михаил Мишустин во вторник, 16 июля, поручил профильным министерствам, компании «Российские железные дорогие» (РЖД) и регионам проработать предложения по улучшению железнодорожной сети в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО)

«Министерства транспорта, экономического развития и финансов и министерство строительства совместно с регионами и компанией «РЖД» прошу подготовить предложения по улучшению железнодорожной сети, в том числе с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов — конечно, нужны ресурсы», — сказал он на совещании по вопросам развития округа.

По словам главы кабмина, во время встречи обсуждались вопросы развития транспортной системы СКФО, которая нуждается в обновлении. Мишустин подчеркнул, что интерес к путешествиям на Кавказ растет, поэтому необходимо повысить связанность этих территорий для того, чтобы местным жителям и гостям было удобнее организовывать поездки.

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Ранее в этот день Мишустин заявил, что уровень сервиса на курортах Северного Кавказа необходимо повысить. Как он отметил, в регионе развиваются проекты в сфере туризма, а поток отдыхающих на курортах «Ведучи», «Эльбрус» и «Архыз» за последние три года составил более 4 млн человек. При этом правительство делает всё, чтобы предоставить предпринимателям широкий набор поддержки.

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