В Кремле отреагировали на расстрел боевиками «Азова» российского солдата

Боевики «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация), которые расстреляли российского военного, являются фашистами. Об этом 16 июля заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Фашисты есть фашисты. Надо так и относиться, и их нужно уничтожать», — заявил он.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что по подобным случаям уже не первый год собирается доказательная база, а российские следователи кропотливо собирают все факты абсолютно бесчеловечных зверств.

Накануне «Азов» распространил в Сети видео, на котором боевики расстреляли в упор безоружного российского военнослужащего. На это отреагировали в Москве. Военный эксперт Вадим Мингалев указал в беседе с «Известиями» на прямое нарушение правил ведения боевых действий, а также Женевской конвенции. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что «азовцы» не жалеют никакого.

Ранее, 6 июля, газета The New York Times сообщила о расстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) просившего о помощи российского военнопленного. В МИД РФ сообщили, что проверят данные NYT об убийстве украинским солдатом российского военнопленного. Расследованием уже занимается Следственный комитет.