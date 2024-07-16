Медведев прокомментировал расстрел «Азовом» российского военного

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 16 июля, прокомментировал появившееся в Сети кадры расстрела безоружного российского военного бойцами украинской группировки «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

В своем Telegram-канале он написал, что некоторые его коллеги обсуждают, что украинские бойцы нарушают известные Женевские конвенции, издеваясь и жестоко убивая российских пленных. Однако, по мнению Медведева, эти вещи всем и так известны, о них нет смысла напоминать.

«Не надо об этом даже писать. Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру», — написал Медведев.

Председатель Совета безопасности РФ также напомнил, что сами «азовцы» не жалеют никакого, поэтому заслужили такого же отношения.

«Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования», — заявил Медведев.

Накануне «Азов» распространил в Сети видео, на котором боевики расстреляли в упор безоружного российского военнослужащего. Тогда военный эксперт и политолог Вадим Мингалев заявил «Известиям», что группировка ничем не отличается от фашистской организации, и указал на прямое нарушение всех правил ведения боевых действий, а также Женевской конвенции.

Ранее, 6 июля, газета The New York Times сообщила о расстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) просившего о помощи российского военнопленного. В МИД РФ сообщили, что проверят данные NYT об убийстве украинским солдатом российского военнопленного. Расследованием уже занимается Следственный комитет. В случае подтверждения информации случившееся будет признано военным преступлением.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение NYT об убийстве ВСУ российского военного, заявила, что наблюдать за удивлением западных СМИ давно известным фактам смешно. Она отметила, что российское внешнеполитическое ведомство неоднократно представляло доклады о нарушении прав человека, такие же документы распространялись и в Совете Безопасности ООН. Однако американские СМИ делали всё, чтобы не замечать эту информацию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.