Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики РФ
Мир
Байден заявил о готовности к новым дебатам с Трампом в сентябре
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над пятью регионами РФ
Общество
Второй вертолет МЧС России Ми-8 приступил к ликвидации пожара в Коктебеле
Мир
В Ирландии указали на страх Запада из-за заявлений о переговорах по Украине
Мир
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
Политика
В Кремле анонсировали проведение прямой линии и пресс-конференции Путина зимой
Мир
В США указали на готовность Трампа к переговорам о мире с РФ и Украиной
Мир
Фицо назвал вступление Украины в НАТО провокацией столкновения альянса с РФ
Политика
Песков назвал спекуляциями сообщения о возможном посредничестве Трампа по Украине
Экономика
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Армия
Военнослужащие ВС РФ захватили 17 опорных пунктов и уничтожили до 585 бойцов ВСУ
Мир
Харрис предложила Вэнсу встретиться на дебатах вице-президентов США
Мир
В Кремле исключили вмешательство России во внутренние дела США
Мир
Политолог назвал кандидата в вице-президенты США Вэнса прагматиком и реалистом
Недвижимость
Спрос на новостройки бизнес-класса в Москве за год вырос почти на 50%
Происшествия
В Туапсинском районе четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Наука и техника
В России разработали уникальные имплантаты для замещения костной ткани
Сюжет:

Медведев прокомментировал расстрел «Азовом» российского военного

0
Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 16 июля, прокомментировал появившееся в Сети кадры расстрела безоружного российского военного бойцами украинской группировки «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

В своем Telegram-канале он написал, что некоторые его коллеги обсуждают, что украинские бойцы нарушают известные Женевские конвенции, издеваясь и жестоко убивая российских пленных. Однако, по мнению Медведева, эти вещи всем и так известны, о них нет смысла напоминать.

«Не надо об этом даже писать. Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру», — написал Медведев.

Председатель Совета безопасности РФ также напомнил, что сами «азовцы» не жалеют никакого, поэтому заслужили такого же отношения.

«Они хоть кого-то помиловали? Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования», — заявил Медведев.

Согласен на капитуляцию ВСУ: почему Сырский не верит в победу Украины
В Киеве обостряется новый конфликт между гражданским и военным руководством

Накануне «Азов» распространил в Сети видео, на котором боевики расстреляли в упор безоружного российского военнослужащего. Тогда военный эксперт и политолог Вадим Мингалев заявил «Известиям», что группировка ничем не отличается от фашистской организации, и указал на прямое нарушение всех правил ведения боевых действий, а также Женевской конвенции.

Ранее, 6 июля, газета The New York Times сообщила о расстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) просившего о помощи российского военнопленного. В МИД РФ сообщили, что проверят данные NYT об убийстве украинским солдатом российского военнопленного. Расследованием уже занимается Следственный комитет. В случае подтверждения информации случившееся будет признано военным преступлением.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение NYT об убийстве ВСУ российского военного, заявила, что наблюдать за удивлением западных СМИ давно известным фактам смешно. Она отметила, что российское внешнеполитическое ведомство неоднократно представляло доклады о нарушении прав человека, такие же документы распространялись и в Совете Безопасности ООН. Однако американские СМИ делали всё, чтобы не замечать эту информацию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024