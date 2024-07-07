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СК займется расследованием убийства ВСУ безоружного российского пленного
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СК займется расследованием убийства ВСУ безоружного российского пленного

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет (СК) РФ займется расследованием убийства военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) российского пленного бойца. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

«В СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного, который был убит выстрелом в голову. Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В СК РФ уточнили, что также в расследовании будет фигурировать дело о гибели мирного жителя и ранении другого жителя в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка, а также ранения водителя грузовика после атаки украинских формирований на Суджанский район в Курской области.

Следователи СК РФ детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

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Ранее в этот день газета The New York Times со ссылкой на медика международного добровольческого отряда на Украине Каспара Гроссе сообщила о расстреле ВСУ просившего о помощи российского военнопленного. По данным издания, зверства украинских военных по отношению к российским солдатам внесли раскол в возглавляемое американцами подразделение Chosen, которое принимает участие в боях на стороне киевского режима.

После в МИДе сообщили, что проверят данные NYT об убийстве боевиком ВСУ российского военнопленного. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в случае подтверждения информации случившееся будет признано военным преступлением.

До этого, 27 марта, в ООН сообщили, что российские пленные подвергались пыткам, избиениям и насилию на Украине, однако власти страны не занимаются расследованием подобных дел в достаточной мере.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта отметил, что в Москве знают о пытках украинской армии над российскими военными, а потому в докладе ООН на эту тему нет ничего нового.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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