Реклама
Прямой эфир
Мир
Авиация коалиции США за сутки девять раз нарушила воздушное пространство Сирии
Мир
В Госдепе высказались о влиянии нападения на Трампа на внешнюю политику США
Мир
Трамп-младший сообщил о хорошем самочувствии своего отца после покушения
Мир
Депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» заподозрили в коррупции
Общество
Эксперт перечислила причины ухода сотрудников от работодателя
Общество
Захарова назвала намеренным терактом против детей удар ВСУ по Шебекино
Мир
Занимавшийся вопросом поставок F-16 американский дипломат умер в Киеве
Экономика
Аналитик прокомментировал приостановку публикации ЦБ объемов торгов валютой
Мир
В США признали хорошую адаптацию армии РФ к западным системам вооружений
Мир
Трамп потребовал от Секретной службы США защиты Роберта Кеннеди-младшего
Мир
Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканцев
Мир
В США не исключили заключение с РФ нового соглашения по СНВ
Происшествия
Лесной пожар произошел под Геленджиком
Авто
Повышение утильсбора на автомобили не коснется импортеров-физлиц
Мир
Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США
Мир
В Литве закроют программу получения высшего образования украинскими беженцами
Мир
Покушавшийся на Трампа состоял в стрелковом клубе и помогал больным
Экономика
ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
Сюжет:

Военный эксперт указал на нарушение Женевских конвенций боевиками «Азова»

Эксперт Мингалев: расстрел «Азовом» военного РФ — нарушение Женевских конвенций
0
Фото: Global Look Press/Jens BÃ¼ttner
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группировка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), боевики которой расстреливают безоружных военных, ничем не отличается от фашистской организации и нарушает Женевские конвенции. Об этом 15 июля «Известиям» заявил военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.

Ранее в этот же день «Азов» выложил в своем Telegram-канале видео, на котором боевики расстреляли в упор безоружного российского военнослужащего.

«Азов — это организация, которая ничем не отличается от фашистской», — подчеркнул Мингалев.

Он обратил внимание на то, что эта группировка «противоречит всем правилам ведения» боевых действий, в данном случае — нарушает Женевские конвенции.

«Проблема героизации нацизма тесно переплелась с другой — русофобией»
Замглавы МИД России Сергей Вершинин — о неприятии Западом российской резолюции и ситуации с правами человека в мире

Ранее, 6 июля, газета The New York Times сообщила о расстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) просившего о помощи российского военнопленного. Отмечается, что боец ВС России просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского. Затем один из украинских боевиков подошел к нему и выстрелил в торс, после чего тот упал. Через какое-то время пришел еще один военный ВСУ и произвел выстрел российскому солдату в голову.

Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с «Известиями», комментируя данные газеты NYT о расстреле ВСУ российского военнопленного, подчеркнул, что действия ВСУ — это ужасно, они похожи на поступки нацистов во времена Великой Отечественной войны (ВОВ). Он также заявил, что зверства ВСУ происходят очень давно, однако только сейчас они стали попадать в западные СМИ.

В МИД РФ сообщили, что проверят данные NYT об убийстве боевиком ВСУ российского военнопленного. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в случае подтверждения информации случившееся будет признано военным преступлением.

После этого сообщалось, что СК займется расследованием убийства ВСУ безоружного российского пленного.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение NYT об убийстве ВСУ российского военного, заявила, что наблюдать за удивлением западных СМИ давно известным фактам смешно. Захарова также отметила, что МИД РФ неоднократно представлял доклады о нарушении прав человека, такие же документы распространялись и в Совете Безопасности ООН. Однако американские СМИ делали всё, чтобы не замечать эту информацию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024