Группировка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), боевики которой расстреливают безоружных военных, ничем не отличается от фашистской организации и нарушает Женевские конвенции. Об этом 15 июля «Известиям» заявил военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.

Ранее в этот же день «Азов» выложил в своем Telegram-канале видео, на котором боевики расстреляли в упор безоружного российского военнослужащего.

«Азов — это организация, которая ничем не отличается от фашистской», — подчеркнул Мингалев.

Он обратил внимание на то, что эта группировка «противоречит всем правилам ведения» боевых действий, в данном случае — нарушает Женевские конвенции.

Ранее, 6 июля, газета The New York Times сообщила о расстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) просившего о помощи российского военнопленного. Отмечается, что боец ВС России просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского. Затем один из украинских боевиков подошел к нему и выстрелил в торс, после чего тот упал. Через какое-то время пришел еще один военный ВСУ и произвел выстрел российскому солдату в голову.

Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с «Известиями», комментируя данные газеты NYT о расстреле ВСУ российского военнопленного, подчеркнул, что действия ВСУ — это ужасно, они похожи на поступки нацистов во времена Великой Отечественной войны (ВОВ). Он также заявил, что зверства ВСУ происходят очень давно, однако только сейчас они стали попадать в западные СМИ.

В МИД РФ сообщили, что проверят данные NYT об убийстве боевиком ВСУ российского военнопленного. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в случае подтверждения информации случившееся будет признано военным преступлением.

После этого сообщалось, что СК займется расследованием убийства ВСУ безоружного российского пленного.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение NYT об убийстве ВСУ российского военного, заявила, что наблюдать за удивлением западных СМИ давно известным фактам смешно. Захарова также отметила, что МИД РФ неоднократно представлял доклады о нарушении прав человека, такие же документы распространялись и в Совете Безопасности ООН. Однако американские СМИ делали всё, чтобы не замечать эту информацию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.