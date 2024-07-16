Два дома повреждены в курортном поселке Крыма из-за лесного пожара

Два дома в курортном поселке Новофедоровка в Крыму были повреждены в результате пожара. О этом 15 июля ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС.

«Сухая жаркая и ветреная погода, установившаяся на территории Республики Крым, стала причиной быстрого распространения природных пожаров», — уточнили в МЧС.

Кроме того, агентству сообщили, что пожар был ликвидирован на площади 17 га. Отмечается, что небольшое возгорание лесной подстилки выросло за очень небольшое время в масштабное возгорание.

Однако, как указали в МЧС, тушение продолжается и в других очагах возгорания.

Ранее в тот же день в МЧС России сообщили, что более 500 спасателей участвовали в ликвидации пожаров в Крыму. Отмечается, что сухая жаркая и ветреная погода, установившаяся на территории Крыма, стала причиной быстрого распространения природных пожаров.

15 июля пожар в крымском Коктебеле распространился на Карадагский заповедник. Загорелась трава и кустарники. На месте ЧП находится Керченский межрайонный природоохранный прокурор Игорь Мерзляков.

В свою очередь, сотрудник МЧС Владимир Деревянченко в беседе с «Известиями» рассказал о молниеносном распространении огня в Крыму. По его словам, за секунду площадь возгорания вырастает в несколько раз. При сильном ветре противостоять пожару «без шансов», заключил пожарный.